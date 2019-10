A10 et St-Pierre-des-Corps : les travaux prévus dès le 14 octobre en Indre-et-Loire

Risque de ralentissements et déviations.

C'est devenu une habitude sur Info Tours : le dimanche on vous publie un point sur les travaux annoncés pour les jours à venir... Voici ceux qu'on nous a signalés à partir de ce lundi 14 octobre...

Sur l'A10 :

Durant 2 nuits (lundi 14 et mardi 15 octobre), entre 20h et 7h : risque de ralentissement dans une zone en travaux d'environ 1,5 km située entre l'échangeur de Chambray-lès-Tours (n°23) et la bifurcation des autoroutes A10/A85, dans les deux sens de circulation + fermeture des bretelles d'entrée et de sortie de l'échangeur de Joué-lès-Tours (n°24), en provenance de Bordeaux et en direction de Paris. Suivre les déviations mises en place sur le réseau local.

Nuit du mercredi 16 octobre, entre 20h et 6h : risque de ralentissement dans plusieurs zones en travaux situées entre les échangeurs de Chambray-lès-Tours (n°23) et de Monts-Sorigny (24.1), dans les deux sens de circulation.



Mercredi 16 et jeudi 17 octobre, entre 8h et 17h : risque de ralentissement dans plusieurs zones de travaux mobiles situées entre les échangeurs de Joué-lès-Tours (n°24) et de Sainte-Maure-de-Touraine (n°25), dans les deux sens de circulation.

A Saint-Pierre-des-Corps :

Travaux dès ce lundi Rue de la Rabâterie et Rue Jean Jaurès donc circulation déviée, y compris pour les lignes de bus 5 et 61 du réseau Fil Bleu. Infos ici.