SNCF : La ligne Tours-Paris Austerlitz perturbée jusqu'au 14 décembre

A cause de travaux.

Depuis le 30 septembre il y a des travaux de modernisation des rails entre Paris et Orléans... Et ils vont s'intensifier à partir de ce lundi 14 octobre. Cela veut dire que des horaires de trains sont modifiés et que certains Rémi Express sont tout simplement supprimés. Entre Paris et Orléans mais aussi entre Paris Austerlitz et Tours (les TGV ne sont pas concernés).

"Les opérations engagées nécesitent l'interruption totale des circulations sur les deux voies du lundi au vendredi de 9h à 15h environ" explique la SNCF.

Néanmoins tous les trains circulent aux heures de pointe le matin et le soir. Les TER Tours-Orléans ne sont pas concernés.

Ce chantier se combine avec celui qui a lieu entre Blois et Orléans et qui entraîne lui l'annulation de trains pendant plusieurs week-ends jusqu'au mois de décembre, en général du samedi midi au dimanche après-midi.

La liste des perturbations est disponible sur le site www.ter.sncf.com/centre-val-de-loire ou au 0 800 83 59 23.