StorieTouraine, 11/10/19 – Un homme de 27 ans gravement blessé à Pocé-sur-Cisse ; Parking payant à la clinique Vinci ; Début de championnat pour le TVB…

Et un soutien pour les footballeuses tourangelles.

Mise à jour si nécessaire, la StorieTouraine vous fait un résumé quotidien de l’actualité tourangelle. Voici l’édition de ce vendredi :

Accident grave…

Ça s’est passé jeudi soir sur la commune de Pocé-sur-Cisse, sur la D31. Un jeune de 27 ans a percuté un arbre vers 18h au lieu-dit Les Fougerets. Gravement blessé, il a été hospitalisé au CHU Trousseau à Chambray.

Parking payant…

Il y a quelques jours la clinique de l’Alliance à St-Cyr-sur-Loire a été très critiquée car elle a décidé de faire payer son parking 50 centimes d’€ du quart d’heure après 15 minutes gratuites. La clinique Vinci de Chambray-lès-Tours va lui emboiter le pas en novembre en signant un contrat avec la même société. Désormais gratuit pendant 4h, son parking sera payant dès 45 minutes de stationnement. Les tarifs n’ont pas encore été dévoilés mais la CGT critique déjà « une arnaque » et s’inquiète pour le personnel qui ne sait pas encore s’il pourra se garer gratuitement. De son côté le Parti Ouvrier Indépendant a lancé une pétition pour des parkings gratuits sur tous les sites hospitaliers, transmise à la préfecture et aux maires concernés.

Coupe d’arbres…

Dès lundi les bûcherons vont s’activer dans le bois de Montjoyeux ou Bois des Grandes Brosses à Tours. Des arbres jugés fragiles ou dépérissant seront abattus. Objectif : assurer la sécurité et aider la forêt à se régénérer. 270 arbres sont concernés. A noter : les branches coupées seront laissées au sol et certains troncs resteront aussi en place pour servir de refuge aux insectes.

Prix de l’immobilier…

Une étude Meilleurtaux.com parue ce vendredi indique qu’en moyenne il faut compter 2 374€ le m² pour un appartement dans l’ancien à Tours et plutôt autour de 2 600€ pour une maison. C’est beaucoup plus que les villes voisines d’Orléans et même que du Mans. Ainsi, en remboursant 800€ de crédit par mois on peut acheter 70m² à Tours mais 84m² à Orléans. A noter que les taux des prêts restent bas, soit autour d’1% voire moins.

Une aide pour les footballeuses…

Le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire organisait jeudi soir une réception pour les filles qui pratiquent le foot en Touraine. Il a remis une subvention de 500€ aux 37 clubs du département. Parmi les plus connus : Tours, Joué ou le FCOT à Ballan mais aussi Monnaie, Luynes, Fondettes, Champigny-sur-Veude, Huismes, Rivière, Villedômer, Maillé…

Derby en Coupe de France…

Ce week-end c’est le 5e tour. Samedi à 18h on suivra attention l’opposition entre le Tours Football Club et le FC Ouest Tourangeau. Le match est programmé à la Vallée du Cher.

Début de saison du TVB…

Pas toujours convaincant en phase de préparation, le Tours Volley Ball – champion de France en titre – entame le championnat de Ligue A par un choc à Chaumont dès ce samedi avant de recevoir Narbonne en début de semaine prochaine à Grenon. Le coup d’envoi de la rencontre sera donné à 20h.

Et aussi en sport ce week-end…

Ce vendredi en Nationale 1 de basket l’UTBM reçoit Challans dès 20h à Monconseil. Samedi en hockey sur glace les Remparts de Tours accueilleront le leader Caen.