Des bébés, à manger et une course de fous furieux : ce qu’il ne faut surtout pas rater ce week-end en Touraine

Une triplette au Parc Expo de Tours :

Rien à voir avec la pétanque (même si le boulodrome n’est pas loin. Ce vendredi c’est le début du 1er Salon du Bébé à Tours. Mais aussi du Salon de l’Habitat. Et du Salon du Mariage. Bon, il y a une logique dans tout ça : on se marie, on achète une maison dans laquelle on refait la salle de bain puis on fait un enfant. En tout cas les trois événements sont regroupés en un seul jusqu’à dimanche, l’entrée est gratuite (le parking aussi). L’occasion de rencontrer des professionnels de la petite enfance, des fabricants de robes de mariée ou des artisans du coin. Vous avez jusqu’à dimanche pour vous y rendre. Et Valérie Damidot - révélée sur M6 - est attendue dans les allées !

Oh ! Des feuilles mortes !

Il va faire plutôt doux ce week-end et ça tombe bien car la Gloriette accueille sa Fête d’Automne en extérieur, dans ce grand parc du quartier des Deux-Lions à Tours. Ça se déroulera dimanche toute la journée avec des ateliers créatifs, un grand repas solidaire à base de produits locaux et des animations autour de la nature. Le programme complet est sur le site de l’agglo, www.tours-metropole.fr

On a faim !

Pour ça, il faut regarder notre rubrique [#MIAM] avec plein de bons restaus ou prendre la route d’Amboise. La ville est réputée pour son marché géant du dimanche. En plus des différents étals habituels, elle accueille ce 13 octobre un Marché Complice. De 10h à 17h, le Château Royal accueillera un marché gourmand tenu par des membres du Collège Culinaire de France (un rassemblement de professionnels de qualité). On pourra acheter des mini légumes, du café, des pores tapées, des volailles, ou des huîtres. 8 chefs sont également attendus pour préparer des plats… à partir des paniers des visiteurs de l’événement. A eux d’être créatifs. Dans le lot, quelques pros qu’on connait bien : Maximilien Bridier (La Roche Le Roy), Gilles Hémard (L’Escapade), ou Sébastien Brun (chef du collège de Bléré). Ticket d’entrée à 9€60 avec la visite du château.

A la ferme !

Aux Héraults, la ferme du Cabri au Lait fête ses 10 ans ce samedi 12 octobre. C’est de 14h30 à 23h30. Infos ici.

Votre film préféré de Tim Burton, c’est quoi ?

Jusqu’à la fin du mois le CGR Centre projette 4 œuvres du réalisateur en VOST. Frankenweenie ce vendredi 11 octobre. 6€ la place.

On éteint la lumière…

On passe de la salle obscure aux rues sombres. Ce samedi 12 octobre c’est le retour de la manifestation Le Jour de la Nuit, visant à lutter contre la pollution lumineuse accusée de perturber le cycle naturel des plantes et des animaux. Alors qu’un collectif antipub à l’intention de se mobiliser dès 20h30 Place de la Liberté, la ville de Chambray-lès-Tours annonce également sa participation à l’événement.

Le noir, encore…

Le Jour de la Nuit c’est aussi au Théâtre Olympia à Tours. A 11h samedi, dans le cadre de Concerts d’Automne, il accueille un concert… dans l’obscurité, avec un public masqué. Julien Chauvin et Justin Taylor interpréteront des sonates de Mozart pour violon et piano. Et c’est au bénéfice du fonds de dotation du CHU de Tours dont on vous parle en détails sur 37 degrés.

Miossec dans la lumière…

L’artiste breton est en concert au Temps Machine samedi à Joué. Vous pouvez lire son interview sur 37 degrés.

Un vendredi sous chapiteau…

Dans la Vallée de l’Indre, vendredi, Les artistes de la compagnie 100 Issues vous accueillent sous leur chapiteau avec :

20h00-20h30 - Spectacle Essai Néoromantique (acrobaties)

21h15-22h - Spectacle Factice

22h15-23h15 - Concert de Pineapple – Trio punk

Prix libre - Réservations : 02 47 34 29 00

Alors, on danse ?

Ce vendredi 11 octobre à 20h, le Musée des Beaux-Arts de Tours accueille une performance chorégraphique d’Anne Perbal au cœur des œuvres du musée. Tarif : 6€. Résas : www.mba-tours.fr

Mais vous êtes fous !

S’il vous reste des forces après cette floppée d’événements culturels de haut vol, levez-vous tôt dimanche matin pour participer (ou observer les concurrents) de la nouvelle édition de la course Frappadingue. En gros : un parcours du combattant assez physique et déluré dès 8h. 6 à 12km et une quarantaine d’obstacles au programme. Infos et billets par ici.