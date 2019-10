StorieTouraine, 10/10/19 – Deux Gilets Jaunes tourangeaux jugés à Paris ; Double peine pour des ex salariés Michelin de Joué ; Un skate park à la Bergeonnerie…

Et une fleur d’or pour le village de Chédigny.

Chaque jour la StorieTouraine vous résume l’essentiel de l’actualité en Indre-et-Loire et on la met à jour si nécessaire. Voici l’édition de ce jeudi.

Deux Gilets Jaunes tourangeaux jugés à Paris…

Ils s’appellent Ambre et Franck et vivent à Montlouis : un couple qui a participé à de nombreuses manifestations des Gilets Jaunes à Tours et à Paris. Ce vendredi, ils sont convoqués devant la justice dans la capitale parce qu’ils sont soupçonnés d’avoir participé au saccage du restaurant Le Fouquet’s le 16 mars dernier sur les Champs Elysées, des couverts et un tabouret de l’établissement ayant été retrouvés à leur domicile (ils avaient posté des photos sur Facebook montrant qu’ils avaient ramené ces objets de la manifestation). Les deux accusés démentent toute violence. Ce n’est pas la première fois qu’ils se retrouvent au tribunal pour cette affaire, mais auparavant aucune décision n’avait été rendue en raison de vices de procédure.

La double peine d’anciens Jocondiens…

On se souvient de l’annonce de la suppression de 700 emplois à Michelin Joué-lès-Tours fin 2013. Certains salariés étaient alors partis travailler à La-Roche-sur-Yon. Face à la concurrence des pneus asiatiques moins cher, l’entreprise affirme aujourd’hui être dans l’incapacité de maintenir cette usine ouverte (ce que contestent les syndicats). C’est donc un nouveau coup dur pour les anciens tourangeaux qui subissent un nouveau plan social six ans après le premier.

Et pendant ce temps-là…

On apprend que l’emploi progresse de 2% au 1er trimestre 2019 en Indre-et-Loire. +1,1% sur un an selon des données de l’Ursaaf. C’est la restauration et l’hôtellerie qui bénéficient notamment de cette dynamique (900 postes créés dans le département) puis le commerce (550 postes) et l’industrie malgré une baisse sur 3 mois (+370 postes en un an).

Info pratique…

Tours Métropole annonce la fermeture temporaire de la déchetterie de Saint-Pierre-des-Corps. Rendez-vous donc dans les autres centres de l’agglo comme celui de Saint-Avertin.

Info pratique (bis)…

On vous rappelle que dimanche c’est Paris-Tours et que ça va occasionner des difficultés de circulation. Le rappel de ce qui vous attend par ici…

Un nouveau skate park à Tours…

La mairie envisageait de créer un nouveau lieu de glisse sur l’Île Aucard. Apparemment ce n’est plus possible mais elle a un plan B : dans un Facebook Live ce jeudi, le maire et son adjoint aux sports ont annoncé la construction d’un skate park sur le site du Lac de la Bergeonnerie à Tours Sud, sur sa partie ouest. Début des travaux en 2020 et ouverture en 2021.

Le pouvoir des fleurs (bis)…

Ce mercredi on annonçait que Joué-lès-Tours avait obtenu sa 4e fleur au concours des villes et villages fleuris. Ce jeudi Chédigny annonce avoir reçu la plus haute distinction possible : la Fleur d’Or, valable pour 6 ans. Le village réputé pour ses roses rejoint donc un club très fermé (9 communes par an) qui comprend notamment la ville de Tours.