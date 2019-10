StorieTouraine, 09/10/19 – Lourdes réquisitions contre la famille de Mounia Haddad ; Un nouveau président du tribunal de Tours ; Récompense pour le fleurissement de Joué…

Et une alerte au démarchage abusif à Joué-lès-Tours.

La StorieTouraine vous résume l’essentiel de l’info en Indre-et-Loire, on la met à jour si nécessaire. Voici l’édition de ce mercredi :

Un procès en appel qui ressemble au premier…

Le père, deux oncles et le frère de l’élue tourangelle Mounia Haddad étaient de retour devant la justice ce mardi pour répondre des faits d’enlèvement, séquestration et menaces de mort contre la jeune femme de 30 ans. Les 4 hommes sont accusés d’avoir agi pour l’empêcher de se marier avec son compagnon. En première instance, son père avait notamment été condamné à 4 ans de prison ferme : la même peine a été requise par l’avocate générale à Orléans. Elle a également réclamé des sanctions égales au premier jugement pour les autres prévenus. La décision sera rendue le 12 novembre. En attendant on vous résume l’affaire dans cet article.

Le nouveau patron du tribunal de Tours…

A 52 ans Christophe Régnard vient de prendre la présidence du tribunal de grande instance en remplacement de Catherine Jeanpierre-Cléva qui a pris sa retraite. Sa nomination date de juillet, sa prise de poste du 2 septembre mais son installation officielle a eu lieu ce jeudi. L’homme est connu pour avoir dirigé l’Union Syndicale des Magistrats de 2008 à 2014, le 1er syndicat des juges en France et avoir instruit l’enquête sur le crash du Concorde (en 2000). Parmi ses projets : la mise en place de relations internationales avec des tribunaux à l’étranger, comme celui de Porto au Portugal.

Un camion perd son chargement…

Ça s’est passé ce mercredi matin à Saint-Pierre-des-Corps, sur le pont Jean Moulin, en direction du centre-ville. Les secours se sont rendus sur place et la circulation a été perturbée jusqu’en début d’après-midi.

Attention au démarchage abusif…

A Joué-lès-Tours, la mairie indique que « des démarcheurs indélicats sollicitent certains habitants en leur proposant des prestations de rénovation énergétique de leur habitation. Ils promettent également l'octroi de subventions par la mairie de Joué-lès-Tours. Ces démarcheurs ne sont en aucun cas mandatés par la mairie, qui n'attribue aucune subvention de ce genre aux particuliers. »

Passion fringues…

Il y a déjà plusieurs magasins H&M dans l’agglomération de Tours… Mais apparemment pas assez à en juger par la queue devant la nouvelle enseigne de la marque de fast fashion qui a ouvert un nouveau point de vente ce mercredi à Ma Petite Madelaine, à Chambray. La curiosité semble bonne pour le business…

Le pouvoir des fleurs…

La mairie de Joué-lès-Tours l’annonce ce mercredi : elle va changer les panneaux à l’entrée de la commune car elle vient d’obtenir une 4e fleur au concours des Villes et Villages Fleuris, soit la 2e plus haute distinction après la Fleur d’Or (que la ville de Tours a obtenu en 2014). « C’est une récompense pour les équipes municipales mobilisées depuis de nombreuses années pour embellir notre ville au quotidien et dans la promotion du développement durable auprès de la population Jocondienne. Cette distinction vient aussi récompenser le travail de tous les habitants qui, dans leur jardin, sur leurs balcons, participent eux aussi, au remarquable fleurissement de notre ville » se félicite la ville dans un communiqué.

Par ailleurs, la ville vient d’inaugurer le nouveau site de balade aux Etangs de Narbonne. A découvrir jusqu’au 31 octobre. On vous en parle ici.