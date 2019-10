On connait les prix de l’auberge de jeunesse de Tours (et ce sont les moins chers de la ville)

Elle ouvre ce mois-ci Avenue Grammont.

L’inauguration officielle est prévue le 18 octobre, avec un week-end « portes ouvertes » pour tout le monde le 19 et le 20 mais on peut déjà booker une nuit (ou plusieurs) à l’auberge de jeunesse de Tours, au N°84 de l’Avenue Grammont, entre Jean Jaurès et la Place de la Liberté.

Petit rappel des faits :

Cette auberge de jeunesse remplace un ancien lycée privé. C’est un bâtiment de 6 étages avec 138 lits, dans des dortoirs avec maximum 6 couchages ou des chambres pour 2 à 6 personnes si l’on souhaite dormir en couple ou en famille. Dans chaque chambre ou dortoir il y a des toilettes et une salle de bain privés. Les meubles ont été designés spécialement pour l’établissement et fabriqués en Touraine : chaque lit à sa prise électrique et sa lumière individuelle. L’ensemble du bâtiment est équipé d’un réseau wifi auquel on peut se connecter gratuitement.

Le coût total du chantier est de 6 millions d’euros. Dans les espaces communs, il y a un bar ou encore une conciergerie, évidemment une salle à manger et plusieurs aménagements dédiés aux cyclistes attendus nombreux dans ce genre d’établissement (équipé d’une terrasse et d’un jardin).

Les travaux ont pris du retard par rapport au calendrier initial mais les voici désormais achevés. Le groupe The People Hostel a donc entamé la commercialisation. Sur son site, on trouve un lit en dortoir dès 19€, 49€ la chambre double, jusqu’à 89€ pour les chambres familiales. Nous avons fait une simulation de réservation pour une nuit fin octobre un samedi soir sur l’un des plus grands sites de réservation d’hôtels sur Internet et, là, les prix débutent à 23€ sans annulation possible ni petit déjeuner, à partir de 45€ en chambre isolée, 150€ la suite pour personnes avec annulation gratuite. Les prix sont identiques en pleine semaine au mois de décembre.

Si l’on compare avec d'autres hôtels de la ville, l’auberge de jeunesse de Tours – la seule de l’agglomération – est moins chère que l’hôtel F1 de Tours Nord (à partir de 28€), que le Brit Hôtel (40€), le Quick Palace (41€) ou l’Ibis Budget de Tours Nord (46€). En centre-ville, l’hôtel Salengro – proche de l’auberge – est à 47€ en promo. On compare, mais évidemment les services ne sont pas les mêmes entre une chambre privative en hôtel et un dortoir partagé.

Sur un site de location d’appartements, on ne trouve pas grand-chose à moins de 20€ et ce sont des chambres dans un appart’, pas des logements entiers.

Crédit photos : The People Hostel