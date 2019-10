[En vitrine] Cocktails, dessert ou course à pied : des commerces de Tours mobilisés contre le cancer du sein

Dans le cadre d’Octobre Rose.

Le mois d’octobre est traditionnellement dédié à la lutte contre le cancer du sein, avec la manifestation Octobre Rose. On vous en a déjà parlé dans cet article avec par exemple un événement organisé ce jeudi 10 octobre au CHU de Tours mais aussi des manifestations à Fondettes ou La Riche.

On apprend également que des commerces de Tours rejoignent l’opération avec leurs propres initiatives. Nous en listons quelques-unes ici, n’hésitez pas à nous contacter pour enrichir l’article.

Le restaurant Le P’tit Mich’ de la Place Michelet (près de l’Avenue Grammont) a créé un cocktail pour l’achat duquel 1€ sera reversé à l’association Flamme en Rose. Il vendu 7€ midi et soir. Ingrédients : prosceco, litchi et sirop de rose

L'Outback Bar (Rue des Orfèvres), a lui aussi conçu un cocktail Octobre Rose. Si vous le prenez, vous pouvez ajouter des sous-vêtements à ceux déjà pendus dans cet établissement du Vieux-Tours. A la fin du mois, l'enseigne fera un don pour la lutte contre la maladie

Ce jeudi 10 octobre, le Printemps (Rue de Bordeaux) organise une course avec sa clientèle, des connaissances et le personnel du magasin. 5km à travers le centre-ville avec un guide spécialisé dans le running au profit de l'association Roseup. Le départ est prévu vers 18h30 pour environ 1h.

Récemment primée à Paris, l'enseigne SmÄak Natural Food de la Rue du Grand Marché vend durant tout le mois d'octobre un biscuit Havreflarn (photo de Unje) pour soutenir l'association Flamme en Rose

A noter qu’une fête de la bière avec thématique Octobre Rose est programmée jeudi 17 octobre dès 18h30 Rue de la Bourde, toujours au profit de Flamme en Rose à la suite d’une initiative de l’institution Notre-Dame-La-Riche. Une soirée gourmande à 25€ dont les bénéfices iront à cette structure tourangelle qui vient en aide aux malades. Réservation auprès du restaurant La Gabarre au 06 22 58 07 56.

Autre événement : un vide dressing le 27 octobre Salle Jacques Brel à Joué-lès-Tours, avec des vêtements pour femme. Ce sera de 9h à 18h. La manifestation est incluse dans un programme relayé par la clinique Vinci de Chambray qui organise par ailleurs une soirée d'information et de sensibilisation ce mercredi 9 octobre à la Maison de Santé de Cormery de 19h à 21h et participe à une soirée d'information le 16 octobre à l'Hôtel de Ville de Tours, via un débat ouvert gratuitement au public dès 18h.

Et pour conclure cet article, direction Chambray qui a conçu un parterre de fleurs spécial pour Octobre Rose (comme chaque année, la ville de Tours habille aussi une partie de son centre-ville en rose) :