Avoine et Ballan battus, le Tours FC en échec... Le résumé de la 6e journée de National 3

Les Tourangeaux ne sont plus leaders.

Ce samedi on jouait la 6e journée du championnat de National 3 de football entre deux week-ends de Coupe de France. En ne parvenant pas à marquer de but contre Saran à la Vallée du Cher, le Tours FC a dû se contenter d’un nul face aux Loirétains, son 3e en six rencontres cette saison. Avec 12 points, les hommes de Nourredine El Ouardani sont désormais deuxièmes du classement de la poule régionale dominée par Vierzon possédant deux points d’avance.



L’équipe du Cher a infligé sa première défaite à l’AOCC qui jouait à domicile. Avoine a perdu avec le plus petit écart : 1-0 mais reste en embuscade au classement avec sa 4e place.



Une autre équipe tourangelle a perdu pour la première fois dans ce championnat : le FCOT de Ballan-Miré et Savonnières. Les Sang & Or se déplaçaient sur le terrain de la réserve de l’US Orléans et ils ont souffert puisque dominés 3 buts à 0.



Le dernier match concernant nos équipes tourangelles c’était un derby : Montlouis contre Saint-Cyr. Une opposition sans vainqueur mais pas sans suspense ni buts puisque les deux formations se sont quittées sur le score de 2 buts partout.



Le week-end prochain place à la Coupe de France, notamment avec une opposition entre le TFC et le FCOT qui s’étaient neutralisés en championnat mais qui cette fois ne pourront pas se contenter d’une telle issue. Il faudra un vainqueur et un vaincu.