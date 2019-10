Château-Renault, Sorigny ou Paris-Tours : quels soucis de circulation cette semaine ?

Risque de ralentissement dans une zone en travaux d'environ 1 km entre Château-Renault (n°18) et la gare de péage de Monnaie, dans les deux sens de circulation.

Dans ce secteur, vous circulerez sur deux voies.

Risque de ralentissement entre la gare de péage de Sorigny et l'échangeur de Monts-Sorigny (n°24.1), en provenance de Bordeaux et en direction de Paris.

Sinon, ce qui va aussi perturber le trafic cette semaine, c'est la course Paris-Tours du dimanche 13 octobre. Les cyclistes de la course Elite et des autres épreuves emprunteront les routes du Vouvrillon qui seront donc en bonne partie fermées. Et puis dans l'agglo tourangelle, perturbations à prévoir tout l'après-midi sur Rochecorbon et Tours... donc des déviations et retards programmés sur le réseau Fil Bleu. Pas de soucis pour le tram mais pour de nombreux bus (2, 3, 4, 5, 10...). Les lignes, 53, 54 et 57 ne circulent pas du tout de 14h à 17h. Pour les autres trajets, vous avez tous les détails sur ce lien.