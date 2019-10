[#MIAM] Pendant une semaine on va bien manger en gare de Tours

Avec le retour de l’opération Chefs de Gare.

On n’a pas regardé les archives, mais on a déjà dû l’écrire quelque part : le hall de la gare de Tours n’est pas franchement réputé pour ses spécialités gastronomiques (à l’exception de quelques macarons, et d’un petit marché qu’on vous conseille le vendredi soir. On y trouve fruits, légumes et pain bio du coin).

La semaine prochaine, ce sera différent.

Devenue routinière, l’opération Chefs de Gare est reconduite du 7 au 13 octobre. En résumé : la SNCF fait venir des personnes qui s’y connaissent en cuisine le temps d’une animation au milieu des valises et des gens pressés. 37 gares françaises sont concernées pour cette 7e édition qui comporte une nouveauté : un concours de cuisine amateur.

A Tours, quoi de prévu ?

Lundi 7 on mange des burgers avec l’installation du food truck La Gourmande sur le parvis. Parmi les premiers camions-restaurant d’Indre-et-Loire, il est plutôt reconnu pour la qualité de ses produits et on le croise souvent sur des événements.

on mange des burgers avec l’installation du food truck La Gourmande sur le parvis. Parmi les premiers camions-restaurant d’Indre-et-Loire, il est plutôt reconnu pour la qualité de ses produits et on le croise souvent sur des événements. Mardi 8 c’est un voisin du Loir-et-Cher qui prendra les commandes d’une cuisine éphémère dans le hall, Christophe Hay. A la tête du restaurant étoilé La Maison d’à Côté il cuisinera plusieurs spécialités de 12h à 14h30, allant de la perdrix avec atichaut, sarrasin et moutarde à la tarte de fraises de Sologne avec safran et citron vert en passant par un sandre confit à la cire d’abeille avec brocoletti et orge perlé. Les élèves du lycée Bayet prendront le relais jusqu’à 17h, on pourra profiter d’un marché de 14h à 18h mais aussi acheter des crêpes ou du fromage. Ah, et La Gourmande sera encore là.

c’est un voisin du Loir-et-Cher qui prendra les commandes d’une cuisine éphémère dans le hall, Christophe Hay. A la tête du restaurant étoilé La Maison d’à Côté il cuisinera plusieurs spécialités de 12h à 14h30, allant de la perdrix avec atichaut, sarrasin et moutarde à la tarte de fraises de Sologne avec safran et citron vert en passant par un sandre confit à la cire d’abeille avec brocoletti et orge perlé. Les élèves du lycée Bayet prendront le relais jusqu’à 17h, on pourra profiter d’un marché de 14h à 18h mais aussi acheter des crêpes ou du fromage. Ah, et La Gourmande sera encore là. Mercredi 9 on pourra de nouveau manger des crêpes ou des burgers puis croiser Julie Alves (Quand Ju’lie Pâtisse) de 14h30 à 18h à l’occasion d’un atelier culinaire autour des produits locaux. Ce sera aussi l’occasion de découvrir l’opération Love Baguette, soit des baguettes de pain solidaires afin de récolter des fonds en faveur de la lutte contre le sida.

on pourra de nouveau manger des crêpes ou des burgers puis croiser Julie Alves (Quand Ju’lie Pâtisse) de 14h30 à 18h à l’occasion d’un atelier culinaire autour des produits locaux. Ce sera aussi l’occasion de découvrir l’opération Love Baguette, soit des baguettes de pain solidaires afin de récolter des fonds en faveur de la lutte contre le sida. Jeudi 10 Julie Alves proposera un second atelier aux mêmes heures que la veille, et le marché gourmand sera toujours là avec - notamment - du Ste-Maure-de-Touraine.

Julie Alves proposera un second atelier aux mêmes heures que la veille, et le marché gourmand sera toujours là avec - notamment - du Ste-Maure-de-Touraine. Vendredi 11 c’est la Banque Alimentaire de Touraine qui assurera un atelier de 14h30 à 18h en dévoilant des recettes à base de fruits et légumes récupérés. Sur le parvis de la gare : spiruline, crêpes, fromages, escargots, burgers...

Pendant toute la semaine, jusqu’au 13, le Café Leffe vendra une tarte vigneronne (tarte aux pommes et confiture de vin) à 6€90 et le Tribs un sandwich à 4€95 avec coppa chèvre et miel.