StorieTouraine, 30/09/19 – Accident sans gravités entre un TER et une voiture, un procès aux Assises de Tours, fermeture d’une discothèque quartier Febvotte…

La StorieTouraine est un résumé des infos essentielles des dernières 24h en Indre-et-Loire, mis à jour si nécessaire. Voici l’édition de ce lundi :

Accident entre un TER et une automobiliste sur la ligne Tours-Loches

La Préfecture informe qu'un accident a eu lieu sur la commune de Courçay au passage à niveau de la ligne de train Tours – Loches. Un véhicule a percuté un train TER qui circulait sur la ligne. La cause de l’accident serait le manque de visibilité dû au brouillard. La conductrice du véhicule est légérement blessée. Elle a été transportée au CHU de Tours. Les seize passagers du TER sont indemnes et ont été évacués par bus vers Tours.

La mort d’un homme quartier Velpeau examinée aux Assises

Pendant 3 jours, les Assises d’Indre-et-Loire vont examiner et juger une affaire d’agression mortelle. En Septembre 2016, un homme de 44 ans, est retrouvé inconscient à un arrêt de bus place Velpeau. Visiblement agressé, il décédera à l’hôpital quelques jours plus tard. Deux hommes de 28 ans se rendent alors au commissariat de Tours et avouent l’agression en refutant l’intention de donner la mort.

Si l’absence de préméditation a été retenue, les jurés des Assises devront examiner pendant trois jours cette affaire de violence en réunion ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Le procès doit se dérouler jusqu’à mercredi.

Agression d’un homme de 66 ans à Tours

Un sexagénaire a été agressé dimanche en fin d’après-midi à Tours. Alors que l’homme de 66 ans se déplaçait à vélo, il a été pris à partie par trois personnes, deux hommes, visiblement alcoolisés, ainsi qu’une femme. Ses jours ne sont pas en danger, mais l’agression a causé 5 jours d’ITT (Interruption temporaire de travail). Les trois individus seront jugés ce lundi en comparution immédiate.

La discothèque Monte Cristo fermée

C’est un endroit qui avait fait régulièrement parler de lui ces derniers mois. La discothèque Monte Cristo qui avait reçu des plaintes et pétitions du voisinage pour cause de nuisances a finalement fermé ses portes mi-septembre, suite à un différend entre les gérants et les propriétaires de murs qui a entraîné une expulsion locative.

Le coût du parking de l’Alliance fait grincer des dents.

Vent de fronde chez les usagers et patients de la clinique de l’Alliance à Saint-Cyr-sur-Loire. La raison ? Depuis une quinzaine de jours, le parking de la clinique est passé payant. Si les 15 premières minutes sont gratuites, le tarif grimpe ensuite à 50 centimes par quart d’heure. Pour une journée complète il en coûte aux utilisateurs la somme de 12 euros. En case de perte de ticket le forfait grimpe lui à 25 euros.

Roller-Hockey : Les Apaches débutent par une victoire.

Du côté du roller-hockey, les Apaches ont eux débuté leur saison par une victoire 6-3, à domicile contre Seynod. Dans ce championnat de Nationale 1, les Tourangeaux essayeront de faire mieux que l’an passé où ils s’étaient arrêtés en quart de finale après avoir réussi une belle saison régulière.

On vous fait gagner des places pour le festival Blues d’Automne en Rabelaisie

Amateurs de Blues, le week-end prochain c’est du côté de Beaumont en Véron qu’il faudra se rendre pour le festival Blues d’Automne en Rabelaisie. Du vendredi 04 au dimanche 06 octobre s’y tiennent une dizaine de concerts avec de beaux noms comme Slim Paul.

Pour l’occasion, on vous fait gagner des places pour le festival. Rendez-vous sur 37 degrés pour tenter votre chance.