Stade Tonnelé, Lycée Ste Ursule, Abbaye de Marmoutier… Quel parcours pour le Vélotour 2019 ?

La balade insolite est prévue ce dimanche 6 octobre.

3 dimanches à vélo d’affilée à Tours ! Ce 29 septembre une partie du centre était fermée aux voitures pour la 2e fois afin de privilégier les circulations douces, le 13 octobre ce sera Paris-Tours et entre les deux il y a le Vélotour, une grande balade à vélo dont l’objectif est d’ouvrir aux cyclistes des sites qui ne sont pas forcément accessibles le reste du temps. Tours accueille la manifestation pour la 2e fois, avec l’ambition de faire mieux que les 4 000 personnes au départ en 2018. Cette année, 13 sites seront à découvrir avec un départ et une arrivée au parc de Ste Radegonde sur la rive nord de la Loire. Sur le parcours, 150 personnes feront en sorte d’indiquer la route, uniquement des bénévoles.

Le parcours 2019 fait 15 à 20km (ça dépend si on choisit de faire les deux boucles optionnelles ou pas). Départ dès 8h, dernier départ à midi.

La boucle principale part de Ste Radegonde pour rejoindre le parking de la fac des sciences humaines, le Prieuré St Cosme de La Riche, le Château du Plessis, la fac de médecine à La Riche, le Stade Tonnelé (rugby), le jardin des Prébendes, le parking de l’Hôtel de Ville de Tours, le lycée privé Ste Ursule, le jardin du Musée des Beaux-Arts, et le tennis club de Tours. En option : le Palais des Sports au Sanitas et une deuxième boucle via l’institution Marmoutier et l’abbaye du même nom. Attention : les routes restent ouvertes aux voitures pendant la manifestation. Le casque est obligatoire jusqu’à 12 ans.

Les participants du Vélotour peuvent s’inscrire sur le site de l’organisation (participation payante) voire y réserver un pique-nique. A noter que les déguisements sont les bienvenus avec des lots à gagner pour les meilleurs.