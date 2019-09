[Photo du jour] Les premières décos de Noël installées à Tours

A 3 mois de la fête.

Si on lève un peu la tête au Carrefour de Verdun ou dans le quartier Beaujardin, on ne peut pas les rater : les décorations de Noël commencent à être installées dans les rues de Tours.

"Déjà ?" "Mais pourquoi si tôt ?"

Sur les réseaux sociaux, on a vu des messages s'inquiéter ou s'offusquer de cette installaion précoce. Les mêmes que l'an dernier, que l'année d'avant et même que celle d'avant, encore.

Il est vrai que les guirlandes sont de sortie dès le début de l'automne et que ça peut paraître très anticipé à 3 mois de l'ouverture des cadeaux. Sauf que pour installer toutes les décorations de la ville, dans le centre et les quartiers, il faut mobiliser plusieurs équipes pendant de nombreuses semaines. cela se fait progressivement, pas tout d'un coup. Ainsi, le grand sapin de la Place Jean Jaurès n'arrivera qu'en novembre, et l'illumination de toutes ces guirlandes n'est prévue qu'à la toute fin du mois de novembre, chaque soir à partir de la tombée de la nuit. Le marché de Noël et la patinoire ouvriront également à cette période.