StorieTouraine, 29/09/19 - Habitants évacués après un incendie à Montlouis ; La piscine gratuite conte les violences ? ; Billetterie ouverte pour le Japan Tours 2020…

Et une série de résultats sportifs.

La StorieTouraine est un résumé des infos essentielles des dernières 24h en Indre-et-Loire, mis à jour si nécessaire. Voici l’édition de ce dimanche :

Gros incendie à Montlouis…

Samedi vers 15h45, un hangar a pris feu au domaine de la Croix-Melier à Montlouis (hameau Husseau). Un tratceur, une machine à vendanger et des produits pour traiter les cultures ont été détruits dans l’incendie, ainsi que 8 000 bouteilles. Une quinzaine de personnes ont été temporairement évacuées avant de pouvoir rentrer chez elles en fin d’après-midi, une fois les flammes éteintes.

Dix mois de prison avec sursis pour un homme de 48 ans…

Il a été condamné ce samedi au tribunal de Tours lors d’une audience sur reconnaissance préalable de culpabilité. Il comparaissait pour des faits survenus vendredi soir : ivre, il est sorti de sa place de parking du Boulevard Béranger en coupant la route à une femme avec une poussette et aussi à une voiture de police banalisée à qui il a fait un doigt d’honneur. Pris en chasse, il a traîné un agent qui tentait de l’interpeller sur plusieurs mètres en tentant de fuir. Il a finalement été interpellé Bd Heurteloup.

Faut-il rendre Bulle d’O en partie gratuite ?

C’est la suggestion du Parti Communiste à Joué-lès-Tours afin de lutter contre la violence qui touche le quartier de la Rabière, en proie à de nombreux feux de véhicules depuis près d’un an. La proposition – qui s’adresserait aux plus démunis – a été faite au maire de la ville ce samedi lors de la remise d’une pétition contre les faits divers à répétition dans le quartier. Frédéric Augis s’est dit prêt à étudier le dossier, notamment pour en évaluer le coût.

Le TVB vaincu…

Ce week-end les volleyeurs tourangeaux disputaient le tournoi de St Jean d’Ilac en Gironde. Ils ont battu l’équipe locale vendredi (3-1) mais ont perdu sur le même score samedi contre Montpellier.

Les Remparts aussi…

Défaite 4-3 après prolongation à Chambéry pour les hockeyeurs tourangeaux, soit leur 2e revers d’affilée après avoir été dominés par Cholet à domicile dans le cadre du championnat de D1.

Deux succès en basket…

On soulignera la victoire à domicile des filles du CES Tours samedi soir à Monconseil en championnat de N2 (66-57 contre Orvault), malgré une première mi-temps ratée. Pendant ce temps les garçons ont été battre Dax avec un tout petit écart en Nationale 1 : 62-60, 5 jours après leur succès contre Toulouse à domicile.

Le tennis de table tourangeau en forme…

Tout se passe bien pour les Tourangeaux de la 4S qui évoluent en 2e division. Ce week-end ils ont battu Miramas 3-0 ce qui leur fait une 3e victoire consécutive. Rappelons qu’à terme le club espère monter dans l’élite.

On prévoit déjà…

Le 28 février, le 29 février et le 1er mars 2020 le Parc Expo de Tours accueillera pour la seconde fois le Japan Tours Festival auparavant organisé au Vinci. Et ce week-end ça y est la billetterie est ouverte. Les prix débutent à 12€25 et 34€ les 3 jours. Gratuit pour les moins de 8 ans. Infos ici.