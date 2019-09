Octobre Rose contre le cancer du sein : quoi de prévu en Indre-et-Loire ?

Des événements à Tours, La Riche...

Chaque année, octobre est consacré à la lutte contre le cancer du sein via la manifestation Octobre Rose qui veut notamment encourager les femmes de plus de 50 ans à faire une mammographie tous les deux ans pour débusquer d'éventuelles tumeurs et les traiter rapidement, 1 femme sur 8 pouvant se retrouver concernée par cette maladie. Plusieurs événements de sensibilisation et de soutien aux malades sont donc organisés. Nous en listons quelques-uns ici, écrivez-nous pour en signaler d'autres :

CHU DE TOURS :

Jeudi 3 octobre - Bretonneau - Bâtiment Kaplan B2B / 10h-11h : Stand d’information : savez-vous palper vos seins ? / 11h-12h : Autour du Yoga

Jeudi 10 octobre - Bretonneau / 11h-12h : Perte de cheveux : les solutions (prothèses, conseils...), 14h-15h : Alimentation et radiothérapie

Mardi 15 octobre - Trousseau - Hall / stand d'information de 9h30 à 16h avec le service de radiologie ou des diététiciennes

Jeudi 17 octobre - Bretonneau / 11h-12h : Le tatouage pour retrouver sa féminité après chirurgie mammaire / 16h-17h : Les Cher Dames de Loire : des rameuses sur la Loire, une rééducation en plein air

En parallèle l'hôpital illuminera plusieurs bâtiments en rose pendant le mois d'octobre. Idem pour la Place Jean Jaurès de Tours.

LA RICHE :

Le 13 octobre matinée sportive au féminin au profit du comité d'Indre-et-Loire de la Ligue contre le cancer.



Au programme, trois activités sportives pour des moments conviviaux entre filles :

- Zumba de 10h à 11h

- Self défense féminin de 11h à 12h

- Cross training (cardio) de 12h à 13h.



Tarif : 5 euros pour chaque activité choisie, au profit de la Ligue contre le cancer. Petit déjeuner offert ! Inscription en ligne vivement conseillée sur le site Internet de la ville www.ville-lariche.fr (rubrique agenda) ou inscription sur place le dimanche 13 octobre à partir de 8h30 au gymnase Jean-Marie Bialy.

SAINT-CYR-SUR-LOIRE :

Soirée danse au profit de la lutte contre le cancer le soir du 18 octobre à l'Escale à partir de 20h. Les infos ici.

MONTS :

Le CCAS de Monts, en partenariat avec le centre d’Oncologie et de Radiothérapie d’Indre et Loire, la société ALLANDE et la Randonnée montoise ont décidé d’organiser cette première édition « Octobre Rose », le dimanche 06 octobre 2019, au Domaine de Candé. L’objectif est de récolter des fonds afin de soutenir une association locale qui contribue à améliorer le quotidien des patientes, et à informer les femmes sur le dépistage du cancer du sein.



9h30 : Ouverture au public

10h15 : Echauffement collectif avec un coach sportif d’AROO ARENA.

10h30 : Course d’obstacles (ou marche) de 4.5 km entre collègues, amies ou famille parce que nous sommes tous concernés, et tous solidaires contre le cancer du sein. Pas de chronomètre pour cette course, ni de compétition. On court pour soi mais aussi pour les autres ! Un parcours de 4,5 km adapté aux personnes de 14 ans et plus (ravitaillement en milieu de course et à l’arrivée).

12h30 : Pique-nique – des food trucks locaux seront présents sur le site.

14h30 : Randonnée de 6 kms avec l’association « La Randonnée Montoise ».

FONDETTES :

Une marche rose. Randonnée pédestre organisée par la ville en partenariat avec l'ASF, l'AVF, le Club Souvenir d'antan, la Marche des rois, la Band'ananas, BeFit Studio Fondettes, le Comité Départemental de Cyclotourisme et les associations interclubs Etoile sportive de la Ville aux Dames et l'ASF VTT de Fondettes.



Cet événement propose trois boucles de 5, 8 et 12 km. La participation est libre et sera reversée aux associations présentes de lutte contre le cancer (Ligue contre le cancer, Cancen, Au sein des femmes et Flammes en Rose).



Samedi 05 octobre de 8h30 à 12h sous la Halle de la Morandière. Participation libre. Renseignements au 02 47 88 11 10.