[Faut y aller] 12 découvertes pour la Fête de la Science en Touraine

Elle commence samedi 5 octobre.

9 jours de sciences en Indre-et-Loire ! La Fête de la Science revient pour une 28e édition avec trois villages dans le département (Tours, Saint-Avertin et Rouziers-de-Touraine) mais au total 11 communes se mobilisent pour 80 animations. 8 000 visiteuses et visiteurs sont attendus. Thématique de l’année : le futur. L’ensemble des rendez-vous est gratuit. Voici ce qu’il ne faut pas manquer…

Villages des sciences de Tours : plus de 40 stands d’animations, d’expériences, d’escape game, sur l’astronomie, l’intelligence artificielle, les énergies, la santé d’aujourd’hui et de demain, parcours pédagogique sur art et science, les cosmétiques de demain, les biomédicaments, l’innovation au service du patrimoine, la transition énergétique… Samedi 5 et dimanche 6 octobre toute la journée à l’Hôtel de Ville de Tours. Puis le 12 à Rouziers (salle des 4 Vents) et à Saint-Avertin (château de Cangé).

Escape Game : jeu sur les mathématiques pour les scolaires et l’autre sur les traitements des cancers. mardi 8 et jeudi 10 octobre à Canopé à Tours et escape game sur les traitements de cancer au village des sciences les 5 & 6 Hôtel de ville de Tours.

Santé : rencontre de spécialistes de la recherche en santé sur des thèmes d’actualité, le temps de comprendre et d’échanger... 5 mini-conférences sur : Alimentation et Cancer, les antibiotiques, le trouble stress-pos-traumatique, les virus hépatiques, les essais cliniques. Jeudi 10 octobre de 18h30 à 20h30 salle Senghor à Tours

Vauc’en sciences : 600 collégiens au lycée Vaucanson avec des animations scientifiques proposés par les lycéens, des mini-débats avec des scientifiques, des escape game, des défis en tout genre. Vendredi 4 octobre de 8h30 à 17h30.

Au Village des Sciences de Tours :

La fabrique à neurones : Quelle est la structure d’un neurone ? Comment s’organise-t-il pour assurer la communication avec les autres neurones ? Fabriquez un neurone.

Le bienfait des huiles essentielles : Distillez des huiles essentielles ; fabriquez des crèmes cosmétiques à base de gel d’Aloe Vera et répondez à des quiz sur les arômes.

De toutes les couleurs ! Des diodes électroluminescentes sont partout et elles ont changé notre vie. Fabriquez et repartez avec votre badge clignotant.

Tout savoir sur les insectes ! Découvrez les technologies utilisées pour comprendre comment les insectes perçoivent leur environnement. Comment fonctionne le développement des colonies de termites ou de fourmis et de leurs descendances ?

Animations astronomiques : Présentation d’instruments, sphère armillaire, du projet Vigie Ciel, de météorites, atelier cadran solaire, atelier constellations, observation du Soleil et radio astronomie.

Spécial Renaissance :

- Un jeu vidéo sérieux en réalité virtuelle sur les machines de Léonard de Vinci / Une modélisation 3D et une visite virtuelle du château royal de Montargis / Une expérience de manipulation 3D de sculptures de la Renaissance à effet hologramme / les ponts de Léonard, donnez vie aux ponts imaginés par Léonard et faites le lien avec les différentes formes de ponts (à poutres, à voûtes, en arcs, suspendus, à haubans) de l’architecture actuelle.

Amboise : exposition avec ou 100 champignons. 100 champignons sauvages de la région Centre-Val de Loire ramassés par les mycologues et les élèves du collège. Vendredi 11 octobre de 16h à 18h30c ollège André Malraux, Rue du clos des gardes.

Rouziers : Les imprimantes 3D : vidéo explicative de l’histoire des impressions en 3 dimensions et jeux interactifs autour de l’impression 3D.