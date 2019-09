Tours Centre, Veigné, Monnaie... Ça coince où cette semaine sur l'A10 ?

Les chantiers se poursuivent.

Quels travaux sur l'A10 cette semaine en Indre-et-Loire ? On fait le point comme chaque dimanche sur Info Tours avec les chantiers annoncés par Vinci Autoroutes :

Du lundi 30 septembre à 7h30 au jeudi 17 octobre à 19h, jour et nuit, week-ends inclus : risque de ralentissement dans une zone en travaux d'environ 1 km entre Château-Renault (n°18) et la barrière de péage de Monnaie, dans les deux sens de circulation. Dans ce secteur, vous circulerez sur deux voies.



Dans le cadre des travaux d'entretien de la traversée de Tours, jusqu'au lundi 21 octobre, jour et nuit, week-ends inclus : risque de ralentissement entre les échangeurs de Tours Nord (n°19) et de Saint-Avertin (n°22), dans les deux sens de circulation. Dans ce secteur, vous circulerez sur 2 voies réduites dans chaque sens. Dans la traversée du chantier, bien suivre la signalisation mise en place. Fermeture de la bretelle d'entrée de l'échangeur de Tours Centre (n°21), en direction de Paris.



Dans le cadre de l’aménagement à 2x3 voies entre Veigné et Sainte-Maure de Touraine, du lundi 30 septembre à 8h au mercredi 2 octobre à 12h, jour et nuit : risque de ralentissement entre l'échangeur de Monts-Sorigny (n°24.1) et la gare de péage de Sorigny, en provenance de Paris et en direction de Bordeaux.

Du lundi 30 septembre à 10h au jeudi 3 octobre à 12h, jour et nuit : risque de ralentissement entre la gare de péage de Sorigny et l'échangeur de Monts-Sorigny (n°24.1), en provenance de Bordeaux et en direction de Paris.