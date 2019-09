[Photo du jour] Manifestation pour le droit à l'avortement à Tours

Défilé dans le centre-ville.

Le rendez-vous était fixé à 15h Place Jean Jaurès avant un départ en cortège dans le centre-ville (Rue Nationale, Rue des Tanneurs, retour Place Jean Jaurès peu avant 17h). Ce samedi 28 septembre, à l'appel du Réseau Féministe 37, de Nous Toutes 37, d'Osez le Féminisme 37 ou de syndicats comme Sud et Solidaires une centaine de personnes ont participé à un rassemblement pour la défense du droit à l'avortement en France et partout dans le monde à l'occasion de la journée internationale de lutte pour que les femmes aient la possibilité de pratiquer une IVG si elles le souhaitent. Quelques unes des personnes présentes marchaient avec un gilet jaune.

Le collectif s'insurge contre les différents textes en vigueur dans 28 des 50 Etats américains pour restreindre le droit à l'avortement, mais ausis de mesures prises au Chili ou en Espagne. "En France, des freins et des menaces existent toujours : fermetures de centres de proximité liées aux restructurations hospitalières (plus de 130 établissements de santé pratiquant l’IVG ont été fermés entre 2001 et 2011), maintien de la clause de conscience des médecins, modification d’octroi des subventions publiques aux associations et notamment pour le Planning Familial entrainant leur baisse dans plusieurs régions, résurgence des mouvements réactionnaires, conservateurs et rétrogrades" explique un communiqué du collectif.

Parmi les revendications scandées : autoriser l'avortement jusqu'à 14 semaines au lieu de 12 et supprimer la clause de conscience des médecins.