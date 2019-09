L'album souvenir du 3e Festival International du Cirque de Tours

Tout le week-end à la Gloriette.

Après 2 000 écoliers invités par Tours Métropole, c'est le grand public qui a découvert les numéros du 3e Festival International du Cirque en Val de Loire ce vendredi soir lors du spectacle inaugural à la Gloriette.

L'Italie est invitée d'honneur 2019 et toute la soirée clowns, chevaux, chats et acrobates se sont relayés sur la piste pour montrer leurs talents devant un public joyeux... et parfois surpris.

Les représentations se poursuivent tout le week-end avec toujours des places disponibles. Infos et horaires sur le site de l'événement.

Le reportage photo de Pascal Montagne :