ReplayTouraine #4 - Faux accident de TGV, voitures brûlées, Parcours Lumières... 5 images fortes de la semaine tourangelle

On revient aussi sur le parcours de Paris-Tours 2019.

Chaque samedi ReplayTouraine vous résume les infos les plus fortes de l'actualité de la semaine en Indre-et-Loire, en images. Voici l'édition de ce 28 septembre...

1 – Le TGV qui déraille dans un tunnel

C’était le scénario d’un exercice de secours organisé dans la nuit de lundi à mardi à Veigné, sur la Ligne à Grande Vitesse Tours-Bordeaux. Une première car d’habitude la préfecture d’Indre-et-Loire simule plutôt des attentats. L’objectif était de vérifier les dispositifs d’alerte et de secours, que tout se coordinait bien, y compris de nuit, sous la pluie, alors que la zone d’intervention était à 300m du premier accès pour les pompiers. Plus de 100 élèves infirmiers ont joué les figurant jusqu’à 5h du matin. Notre article est ici.

2 – Série de feux de voiture Bd Preuilly

Le quartier fait peu parler de lui en mal mais certains riverains commencent à s’inquiéter de voir des voitures brûler régulièrement ces dernières semaines dans le secteur du Champs de Mars et du Bd Preuilly à Tours. Encore 5 véhicules cette semaine. Une pétition a été envoyée au maire et une demande faite pour l’installation de caméras de surveillance.

3 – Les malaises des pompiers et des urgentistes

Ils ont manifesté côte à côte jeudi après-midi à Tours, soit au total 150 personnes réclamant plus de moyens pour les secours à personne, à l’hôpital et dans les casernes. La préfecture promet 10 nouveaux pompiers professionnels en 2020 quand la CFTC estime qu’il en faudrait entre 30 et 40. Les deux institutions sont en grève, celle des pompiers dure depuis début juillet et on vous explique pourquoi sur 37 degrés.

4 – Les coureurs de Paris-Tours vont-ils encore râler ?

La direction de la course a dévoilé le parcours de l’édition 2019 cette semaine comprenant de nouveau la traversée de chemins de vigne accidentés dans le secteur de Vouvray. 10,5km sur 6 secteurs c’est moins qu’en 2018 lors de l’intégration de cette nouveauté mais cela peut tout changer en fin de course car ces zones sont accidentées. La fin définitive de l’hégémonie des sprinteurs dans la classique des feuilles mortes ? Réponse le dimanche 13 octobre lors de l’arrivée Avenue Grammont en fin d’après-midi, en attendant notre article complet est ici.

5 – Le 2e Parcours Lumière se dévoile

Après l’illumination de la Basilique Saint-Martin, de la Place du Monstre ou de la Place Plume, la Ville de Tours complète son Parcours Lumière avec une mise en valeur nocturne de la Rue Nationale, du Grand Théâtre, du Château de Tours et de la Cathédrale à partir du 25 octobre. De premiers visuels de l’agence Lyum ont été dévoilés cette semaine. On vous en dit plus dans cet article.

BONUS – On joue ?

Sur 37 degrés, on vous raconte comment s’organise un après-midi au Club Des Chiffres et des Lettres de Tours. Réflexion et bonne humeur garantie, alors que la présidente de l’association sera bientôt à l’écran dans le jeu de France 3 vu qu’elle enregistrait une émission cette semaine.