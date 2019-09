StorieTouraine, 27/09/19 – Mort d’un jeune de 19 ans à Nouzilly ; Un camion renversé à La Membrolle ; Un 2e dimanche sans voitures à Tours…

Et les Verts qui veulent moins d’argent public pour l’aéroport de Tours.

Chaque jour la StorieTouraine fait un résumé des informations importantes en Indre-et-Loire. On la met à jour dès que nécessaire. Voici l’édition de ce vendredi.

Accident mortel sur la D47…

Un jeune de 19 ans originaire du Loir-et-Cher s’est tué sur la route peu avant 6h ce vendredi matin à Nouzilly à proximité de Monnaie. Il rentrait dans le Vendômois avec deux amis après une soirée étudiante, et les deux autres passagers du véhicule sont blessés. Ils ont été transportés vers le CHU Trousseau.

Un camion renversé à La Membrolle…

Vers 6h, le véhicule a été victime d’un accident sur la D959 alors qu’il roulait vers Château-la-Vallière. Il transportait des piles au lithium qui ont dû être transférées vers un autre véhicule. Le conducteur du poids lourd a été légèrement blessé et une dizaine de pompiers ont été mobilisés. La circulation a été perturbée une bonne partie de la matinée.

Du cannabis en pagaille…

Les gendarmes annoncent avoir saisi 220 pieds de cannabis à La Guerche près de Loches. C’était cette semaine. Le propriétaire des lieux a aussi été retrouvé avec 1,5kg d’herbe à la maison et 7 000€. Présenté à la justice, il a été condamné à 1 an de prison ferme, et un an avec sursis.

Le gros « non » à l’aéroport de Tours…

Les représentant régionaux des écologistes ont publié un communiqué ce vendredi. Il explique qu’il « s’est opposé au financement d’études pour l’aménagement et le développement de l’aéroport d Tours. Nous aurions voté pour s’il s’agissait de lancer une véritable réflexion sur l’avenir de cet aéroport dans la perspective du départ de l’école de chasse (2021) et de la fin de la délégation de service public (2022), en s’ouvrant à tous les possibles et donc y compris en étudiant l’hypothèse de la fermeture de cet aéroport. Au contraire, il y a déjà manifestement une de le réaménager et de le développer. Avec le départ de l’école de chasse, un grand nombre de charges vont bientôt retomber inéluctablement sur le trafic civil. Nous considérons que les questions du financement public et de l’avenir de l’aéroport de Tours doivent être réévaluées et débattues démocratiquement. Il est nécessaire d’ouvrir, sans tarder, sans tabou, le débat sur l’opportunité de continuer à financer l’aéroport de Tours, en investissement comme en fonctionnement. »

Un tournoi en volley…

Le TVB poursuit sa préparation avant d’entamer le championnat. Ce vendredi il débute un tournoi à 4 équipes en gironde en affrontant l’équipe locale évoluant en Ligue B avant de se mesurer à Montpellier ce samedi.

Une première en basket…

Les joueuses du CES Tours reçoivent Orvault samedi à 20h à Monconseil pour leur 1er match à domicile depuis le début du championnat. Sachant qu’elles montent tout juste du niveau inférieur pour cette saison.

Un centre-ville sans voitures…

Après un 1er dimanche consacré aux déplacements doux à Tours fin août, la mairie renouvelle l’initiative ce 29 septembre. Dès 10h les voitures seront interdites dans l’hyper centre, dans un périmètre compris entre les Halles et la cathédrale et de la Loire aux boulevards Béranger et Heurteloup. Seuls les bus et riverains pourront passer. Des agents de sécurité contrôleront les passages. Coût pour la ville : 5 000€.