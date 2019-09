Une opération Guinguette Propre samedi à Tours

Juste avant sa fermeture.

Dernier week-end pour la guinguette de Tours et donc d'affluence conséquente sur les bords de Loire. L'été a laissé des traces... Malgré l'organisation de plus en plus récurrentes de marches pour ramasser des déchets, on en trouve toujours. Ainsi, une opération Guinguette Propre se prépare via le club nature Salamandre et Serpolet.



L'organisation de la journée est prévue comme suit :



10h à 12h : nettoyage des bords de Loire, ramassage des déchets et micro déchets. Les participants doivent venir avec une tenue adaptée aux conditions météo ainsi que sac poubelle/contenant et gants.



Le stand du club nature Salamandre et Serpolet sera installé en bas des escaliers de la Guinguette (côté resto). A partir de 11h le stand sera ouvert au public : jeux, ateliers, informations, expo.



Il sera possible de venir fabriquer son cendrier de poche et participer à une collecte de mégots. "Les participants se verront offrir un verre au bar de la Guinguette en échange du remplissage d'un contenant rempli de mégots ramassés au sol" notent les organisateurs. Tous ces mégots récoltés seront par la suite expédiés dans une usine de recyclage pour en faire du mobilier urbain.



Le club a déjà réalisé une opération similaire lors du festival Yzeures'N'Rock en août à Yzeures-sur-Creuse.