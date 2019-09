Du cirque, des chaussures, la fin de la guinguette… Voici nos conseils de sorties ce week-end en Touraine

Sans oublier Un Dimanche au Vert à Chambray-lès-Tours.

C’est devenu une tradition chaque vendredi sur Info Tours : on sélectionne pour vous les meilleures sorties du week-end en Indre-et-Loire, pour s’amuser, se cultiver ou juste passer du bon temps. En début de semaine on vous a déjà parlé du Salon Very Bio qui revient au Vinci pendant deux jours et ce n’est pas le seul événement autour de la nature qui se déroule ces jours-ci dans le département. Ainsi, Chambray-lès-Tours nous prépare une nouvelle édition de son Dimanche au Vert ce 29 septembre de 14h à 18h sur le site de l’écoquartier de la Guignardière actuellement en construction (accès par l’Avenue Alexandre Minkowski derrière le pôle santé Vinci).



BiodiverCity parlera apiculture, la Société d’Horticulture de Touraine animera un atelier d’art floral à 15h30, Zéro Déchet Touraine organise deux ateliers d’1h30 pour vous donner les recettes de produits ménagers, vous pourrez prendre des cours de compost à 14h30, 15h30 et 16h30 ou fabriquer des mangeoires-abreuvoirs pour les oiseaux. Et bien sûr stand jeu ou maquillage pour les enfants. Tout est gratuit.

A Saint-Avertin, le Domaine de Cangé accueille lui La Ruche en Fête, une journée festive autour du miel et des abeilles dès 10h ce dimanche 29 et jusqu’à 18h. Des producteurs vendront leurs pots en direct, conférences sur les insectes et jeux pour enfants. Infos ici.

Pour faire votre marché, vous pourrez vous rendre dès vendredi soir au dernier Moon Market de la saison 2019 de la Guinguette de Tours sur les quais de Loire, en contrebas des bars. Artisans et professionnels des métiers de bouche seront notamment présents de 17h à minuit. Un vide dressing est également annoncé. Après ça, il vous restera encore samedi et dimanche pour profiter de la plus belle terrasse de Tours avant sa fin de saison. Samedi 28, le Bar à Mômes organise une boum d’adieu aux beaux jours de 17h à 19h au pied du Pont Wilson. Pour les grands la soirée de clôture débutera à 21h (jusqu’à 2h) avec la fanfare délurée Opus 7 de la Cie Cheptel Aleïkoum suivie d’un DJ set dès 22h.

Pendant que la guinguette ferme, la patinoire municipale lance sa saison ce vendredi 27 septembre au soir de 20h30 à 23h avec DJ et cocktails servis sur la glace. Infos ici

L’événement le plus spectaculaire du week-end devrait être le 3e Festival International du Cirque de Tours Métropole avec son chapiteau géant installé à la Gloriette. Cette année le thème choisi : l’Italie avec deux numéros…



Le clown Fumagalli Clown d’Or » au Festival International du cirque de Monte-Carlo et vedette de l’émission le Plus Grand Cabaret du Monde sur France 2

Bruno et Flavio Togni, duo père-fils avec cheval. Ce numéro a reçu un « Clown d’Or » au Festival International du cirque de Monte-Carlo.

A voir aussi : des jongleurs australiens, du saut à la corde (Mongolie), un numéro avec des chats russes, du patin à roulettes acrobatique, du trapèze volant (Brésil), un homme laser en provenance du Portugal… 10 000 places sur 14 000 ont déjà trouvé preneur d’après Tours Métropole, vous pouvez réserver les vôtres ici. https://www.festival-cirquetours.fr/ L’événement est complété par une exposition à l’Hôtel Gouin de Tours.



Le festival du Cirque est aussi un événement solidaire, permettant à des enfants malades d’assister aux spectacles via l’association Magie à l’Hôpital. Une autre association sur le pont ce week-end : Handicap International, qui va monter – samedi – une nouvelle pyramide de chaussures à Tours comme dans de nombreuses autres villes françaises. Ce sera sur le Boulevard Heurteloup côté Place Jean Jaurès, entre 10h et 18h avec également expo photo, parcours audioguide, et autres animations pour découvrir Handicap International et sensibiliser aux causes de l’association partout dans le monde.

On peut aussi vous suggérer de vous rendre au jardin Botanique qui dispose d’un très beau jardin japonais et organise chaque année une journée autour de ce pays. C’est ce samedi 28. Différents ateliers et présentations seront proposés : ikebana, origami, cosplay, manga, librairie, restauration, zazen… Vous pourrez déguster des thés et d’autres produits traditionnels japonais, présentés par les différents partenaires. De 11h à 17h, entrée libre.



Non loin de là, l’association Active et la ressourcerie La Charpentière situées à la frontière entre Tours et la Riche derrière la station Total du Bd Tonnelé font leur grande braderie annuelle. Les stands proposeront vêtements et objets de la vie quotidienne vendus à des prix très bas. Vente, jeux, buvette, buffet, animations, exposition des ateliers, associations partenaires, soirée festive… tout ça dès 10h.

Plus au sud, un peu de musique avec la Bibliothèque Municipale de Tours qui organise un concert scène locale avec le duo Grande à la médiathèque des Fontaines à 15h.

Enfin le lendemain si vous vous levez tôt, une sortie sport + ramassage de déchets partira à 10h de la Place Jean Jaurès. Détails ici.