StorieTouraine, 26/09/19 – Un lieu en mémoire de Jacques Chirac à Tours ; 2 blessés graves sur la route à Monts ; 150 pompiers et urgentistes dans la rue…

Et la mort d’une ex-gorille du Zoo de Beauval.

Chaque jour la StorieTouraine vous résume l’essentiel de l’info en Indre-et-Loire, on la met à jour si nécessaire. Voici l’édition de ce jeudi :

Décès de Jacques Chirac…

L’ancien président de la République (1995-2007) est mort ce jeudi matin à 86 ans, alors qu’on le savait malade depuis 2007 après un accident vasculaire cérébral. Les maires de Tours et Joué ont immédiatement annoncé que les drapeaux de la ville étaient mis en berne. A Tours, Christophe Bouchet annonce aussi l’ouverture d’une réflexion pour dédier un lieu public à la mémoire de l’élu de droite qui a également occupé les postes de 1er ministre et maire de Paris. A savoir qu’il existe déjà la médiathèque François Mitterrand à Tours Nord, la place Coty ou encore le Boulevard Charles de Gaulle au Sanitas.

Décès du président de l'Union Commercial des Halles...

On apprend ce jeudi soir la mort de François Serin, que l'on savait malade depuis quelques temps. Boucher emblématique des Halles, il dirigeait l'association des commerçants du quartier. Le maire de Tours a fait part de sa "grande émotion" évoquant un homme "infatigable, touchant et profondément humain".

Saisie d’ecstasy à Tours…

La police annonce avoir interpellé 3 hommes de 18 à 25 ans et deux femmes de 16 et 19 ans samedi dans le cadre d’une enquête pour trafic de drogue. Sur eux ont été retrouvés 1 480€ en liquide, 8 cachets d’ecstasy et 28g de cannabis. 566 comprimés d’ecstasy et 70g de cannabis lors des perquisitions à domicile. Un autre homme de 21 ans a aussi été interpellé.

Accident grave à Monts…

Vers 13h30 deux voitures se sont percutées de plein fouet Route de Joué-lès-Tours à Monts. Les pompiers font état de deux blessés graves, deux femmes. 2 autres personnes ont été plus légèrement touchées. Les secours ont dû désincarcérer l’une des victimes. Dans la matinée, un carambolage s’est aussi produit sur le périphérique à La Riche et un accident de camion près du Parc Expo de Tours. Prudence donc avec le retour de la pluie…

Pompiers et urgentistes en manif’…

Ce jeudi était une journée de mobilisation nationale des urgentistes qui réclament des embauches et des moyens supplémentaires pour les hôpitaux, alors que 260 services sont en grève dans le pays. A Tours, ils ont été rejoints par les pompiers qui ont globalement les mêmes revendications. 150 personnes ont défilé en centre-ville. Dans le même temps, un communiqué de la préfecture d’Indre-et-Loire annonçait le recrutement de 10 pompiers professionnels en 2020.

Disparition d’un gorille…

En juin, le Zoo de Beauval (41) a envoyé deux de ses gorilles au Gabon afin de les relâcher en milieu naturel. Le parc annonce aujourd’hui que l’une des deux femelles est décédée, dans des conditions encore inexpliquées et qui devront être précisées par une autopsie. Elle a été retrouvée blessée, sans que l’on sache si ça a un lien avec sa mort.