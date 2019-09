StorieTouraine, 25/09/19 – 12 ans de prison pour une tentative de meurtre ; De nombreux trains supprimés ce week-end ; L’UTBM victorieux à domicile…

Et le BIJ37 lance son site web.

Actualisée si nécessaire, la StorieTouraine est un résumé quotidien de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce mercredi.

Accident sur le périphérique...

Ce merecredi en fin d'après-midi on nous a signalé un accident dans le sens Tours-Chambray après le Super U de Joué nécessitant le passage des voitures sur une seule voie, de quoi occasionner un sérieux bouchon depuis la Gloriette.

Verdict aux assises…

Depuis lundi, la cour d’assises d’Indre-et-Loire jugeait un jeune de 21 ans accusé d’avoir tenté de tuer une femme de 59 ans il y a tout pile deux ans à La-Chapelle-aux-Naux. Accompagné d’une jeune fille mineure jugée à part (7 ans de prison), il avait d’abord voulu dormir dans sa maison où résidait auparavant sa famille. Econduit, il est revenu dans la nuit et c’est là qu’il a été violent. Incarcéré depuis les faits, il a été condamné à 12 ans de prison ce mercredi avec 5 ans de suivi socio judiciaire, et interdiction de porter une arme pendant 10 ans.

Le retour des travaux à la SNCF…

Après deux week-ends de pause, la SNCF reprend ses travaux sur la ligne Tours-Orléans avec une coupure de trafic ce samedi 28 et ce dimanche 29 septembre.

En résumé : aucune circulation entre Blois et Orléans de samedi 13h20 à dimanche 14h40, plan de transport allégé entre Tours et Blois et quelques bus de substitution entre Blois et les Aubrais durant la période d’interruption. La circulation sera aussi coupée le week-end du 5-6 octobre, celui du 19-20 octobre et celui du 26-27 octobre. Les détails sur www.ter.sncf.com/centre

L’UTBM victorieux…

Battu à Angers lors de la 1ère journée de Nationale 1, le club tourangeau s’est repris à domicile en battant Toulouse 80-73 ce mardi. Il est pour l’instant 7e de sa poule qui compte 14 équipes.

Le Tours FC est fixé…

Pour le 4e tour de la Coupe de France, le club se déplacera à Neuville-aux-Bois ce dimanche à 15h.

Du nouveau sur Internet…

Le Bureau Information Jeunesse d’Indre-et-Loire vient de lancer son site Internet en partie conçu par un trio d’étudiants du Cefim. « Le site a pour objectif de faire vivre l'information que nous délivrons dans nos locaux, de communiquer sur nos actions mais également de mettre en lumière le l'engagement des jeunes qui passent au BIJ » explique le BIJ. www.bij37.fr