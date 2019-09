[Faut y aller] Trois raisons de prendre du bon temps au festival Quartier Libre

C'est début octobre au parc Sainte-Radegonde.

Les vendredi 4 et samedi 5 octobre, Nove Nove Cinco, l’association événementielle liée à Radio Campus Tours organise le festival Quartier Libre. Une deuxième édition après celle de 2017 qui s’annonce alléchante. On vous donne 3 raisons de vous y rendre.

Parce qu’après il faudra s’enfermer pour l’hiver.

En organisant un événement début octobre, Nove Nove Cinco se donne le luxe de pouvoir prolonger un peu l’été en proposant le dernier événement musical en extérieur de l’année. Et forcément début octobre ce sera en plein été indien donc on y sera bien. Et au pire pas de panique, l’équipe du festival a réservé un grand chapiteau pour caler sa prog. Ce serait donc dommage de ne pas prolonger la joie des festivals en plein air.

Parce que le Parc Sainte-Radegonde c’est chouette.

Quartier Libre investit en effet le très joli Parc Sainte-Radegonde, un lieu encore presque vierge de grands événements musicaux à Tours, contrairement à la Gloriette ou l’île Aucard par exemple. De quoi rendre ce Quartier Libre dépaysant, d’autant plus que les organisateurs promettent une déco soignée avec un esprit village. Nous on hâte de voir cela.

Parce que c’est un festival étudiant, citoyen et familial

Cet esprit village il se manifestera notamment par la mise en place de différents quartiers sur le site du festival. On retrouvera un quartier général d’abord où l’on retrouvera des associations citoyennes comme Utopia ou Solidarités Internationales, mais aussi des stands sur les monnaies libres, des associations environnementales…

Un quartier jeux abordera de son côté le jeu sous toutes ses formes : jeux de société, vidéos, en bois… Enfin le troisième quartier sera centré autour du bien-être avec de la réflexologie, du yoga, de la danse contact… et chaque quartier d’accueillir des intervenants spécialistes.

A côté de ces quartiers, on retrouvera les scènes au nombre de trois, avec une grande scène sous chapiteau donc qui accueillera une dizaine de concerts avec des artistes comme Guts Youthstar ou encore Lehmanns Brothers. On retrouvera aussi de l’art de rue, du cirque ou du théâtre populaire.

Un bel événement donc en perspective.

L'Info en plus :

4 et 5 octobre au Parc Sainte-Radegonde. Tarifs : 1 jour : 9 euros en prévente / 13 euros sur place. Pass deux jours : 16 euros en prévente / 22 euros sur place.