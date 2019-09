On connait le parcours de Paris-Tours 2019 (et les chemins de vignes sont toujours là)

La course aura lieu le 13 octobre.

ASO retente l’aventure… L’organisateur de la course Paris-Tours qui chapeaute également le Tour de France a dévoilé ce mardi le parcours de « la classique des feuilles mortes » qui sera disputée le 13 octobre, et qui est traditionnellement la dernière grande course cycliste française de l’année, souvent bien suivie à la télévision sur France Télévisions.

Pour cette édition 2019, 23 équipes seront au départ, et elles viennent de 12 pays différents.

Le peloton s’élancera de Chartres pour rejoindre l’Avenue Grammont 217km plus loin via Bonneval, Lanneray, Vendôme Cangey puis un parcours doublement accidenté dans les 45 derniers kilomètres avec la côte de Chançay, celle de la Vallée de Vau, de Vouvray et de Rochecorbon. Comme l’édition 2018, pionnière du genre, des passages dans des chemins de vigne en terre sont programmés, avec l’objectif clairement affiché de proposer de belles images aux caméras de télévision pour faire un clip touristique promotionnel de la Touraine et de son vignoble.

Néanmoins, cette politique avait agacé pas mal de coureurs estimant que les chemins étaient vraiment complexes à négocier, entraînant des chutes et des cassures. ASO a donc en partie revu sa copie en réduisant cette difficulté à 10,7km dans six secteurs, au lieu de 12,5km la première fois.

Cette édition de Paris-Tours sera la 113e. La précédente avait été remportée par le Danois Sören Kragh Andersen.