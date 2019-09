StorieTouraine, 24/09/19 – 1 000 personnes à Tours contre la réforme des retraites ; 5 voitures brûlées quartier Preuilly ; Un derby Tours-Poitiers en basket…

Et le lancement de l’opération Tous au Restaurant.

La StorieTouraine vous résume les infos de la journée en Indre-et-Loire et on la met à jour si nécessaire. Voici l'édition de ce mardi...

Du monde dans la rue malgré la pluie…

Les syndicats enseignants ou cheminots dont la CGT appelaient à manifester dès 10h ce mardi matin à Tours pour dénoncer le projet de réforme des retraites du gouvernement, s’inquiétant des conséquences sur le montant des pensions (revu à la baisse ?) ou des hausses de cotisations, mais aussi d’une non prise en compte de la pénibilité. Un millier de personnes ont participé au cortège dans le centre-ville.

Photos : Pascal Montagne

Feux de voitures à répétition…

Dans la nuit de lundi à mardi vers 4h15, 5 véhicules ont brûlé à hauteur du 11 Boulevard Preuilly à Tours. Cela fait plusieurs jours que ce type d’événement se produit dans le quartier, et les riverains commencent à s’agacer auprès des forces de l’ordre selon des informations relatées par la police municipale. Des caméras de surveillance sont réclamées à la mairie pour tenter d’endiguer le phénomène.

Gros bouchon vers le périphérique…

Un accident lié à la pluie et la panne d’un véhicule ont perturbé la circulation pendant plus de 2h ce mardi matin sur le périphérique à l’ouest de Tours, notamment à hauteur de la Porte de Villandry et de la route de Savonnières. Il a fallu près d’une heure à certains conducteurs pour s’extirper du ralentissement.

Un gros défi pour l’UTBM…

Alors que les basketteurs tourangeaux affrontent Toulouse à Monconseil ce mardi soir, ils connaissent leur adversaire pour les 32e de finale de la Coupe de France. Pas n’importe qui, puisqu’ils recevront le club de Poitiers qui évolue en Pro B. Ce sera le 16 octobre.

Golf : résultats du Grand Prix de Touraine

C’était ce week-end à Ballan avec 110 participants et un dixième anniversaire.

Chez les femmes, c’est Violette DAUDIN qui a remporté ce dixième Grand Prix de Touraine. Partie avec 2 coups d’avance (75) sur Laure PUISSILIEUX (77), elle a résisté au retour de cette dernière en s’imposant d’un seul coup au final (75). La joueuse locale Eva Saulnier (Touraine) complète ce podium (78-76). Raphaël ARNOULT (Touraine), directeur du Golf de Touraine, a rendu une carte de 70 le premier jour de compétition, soit 1 coup sous le par, avec 2 coups d’avance sur son adversaire le plus proche. Dimanche, le Tourangeau a su conserver son avance en signant une carte dans le par (71). Lucas SAPIN (Haut-Poitou), deuxième au final en terminant également dans le par.

Au classement par équipe, le golf de Touraine devance les Bordelais.

On a faim !

Depuis ce mardi 10h on peut réserver des tables pendant l’opération annuelle Tous au Restaurant qui débute ce lundi 30 septembre. Le concept : un menu acheté = un menu offert dans plusieurs établissements, mais attention vous n’avez pas le choix de toute la carte. Parmi les établissements partenaires en Touraine : Charles Barrier à Tours ou l’Auberge de la Treille à Saint-Martin-le-Beau. Détails sur www.tousaurestaurant.com