[Appli locale] Une application pour choisir vos artisans

Déjà plus de 100 inscrits en Indre-et-Loire.

La CAPEB c'est une organisation professionnelle qui regroupe les artisans du bâtiment. En Indre-et-Loire, elle s'apprête à faire ses portes ouvertes ce vendredi 27 septembre. Depuis quelques mois elle fait la promotion d'une plateforme qui peut vous aider à choisir les entreprises qui vont réaliser des travaux chez vous. On en parle avec le président départemental Francis Gouas...



Cette application 360 Travaux, c’est quoi ?



Il a fallu deux ans de recherche et d’étude pour comprendre comment fonctionnaient les 150 plateformes déjà existantes en France. Seules quelques unes fonctionnent correctement, avec 50% de clients mécontents, et d’artisans insatisfaits. Suite à ce constat, la CAPEB a voulu créer sa propre plateforme nationale en partenariat avec des assurances. L’idée est d’accompagner le client jusqu’à la fin du chantier, quoi qu’il arrive (un décès de l’artisan, l’arrêt de son activité...). C’est nouveau, cela n’existait nulle part.



Qu’est-ce qui n’allait pas jusqu’ici ?



Internet représente 15% du marché de la demande de travaux mais sur les plateformes on trouve beaucoup de personnes là pour faire de l’argent. On n’avait pas d’application de pros gérée par des pros.



Quelles sont les garanties ?



La plateforme va vérifier que les artisans sont à jour de leurs cotisations et les artisans devront laisser des exemples de chantiers finis, vérifiés par des agents indépendants, pour s’assurer que les clients sont vraiment contents. Et les artisans mal notés qui ne s’amélioreront pas ne resteront pas référencés. A l’inverse, les artisans pourront noter un client qui n’est pas vertueux, ça va dans les deux sens.



Les clients sont vraiment si méfiants ?



Oui et c’est normal vu le nombre de litiges et de malfaçons que l’on peut constater. Les vertueux ne sont pas assez reconnus ce que l’on espère à réussir avec cette application qui sera aussi en mesure d’aider un artisan qui a besoin d’autres compétences pour un chantier s’il ne les a pas lui-même.

360 Travaux référence environ 120 artisans en Touraine. 4 000 dans tout le pays.

Photo d'illustration - CAPEB37