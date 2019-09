[A chaud] 4,4 millions d’€ pour agrandir le siège de Tours Métropole

Les locaux sont trop petits par rapport à la taille de l’agglomération.

L'agglomération de Tours regroupe 22 communes. Après les prochaines élections de 2020, la Métropole ne comptera plus une soixantaine d'élus mais plus de 80. La salle de l'Avenue Marcel Dassault de Tours où se déroulent actuellement les conseils, déjà étroite, sera alors clairement dans l’incapacité d’accueillir les réunions du conseil métropolitain.



Dans un premier temps, il avait été envisagé de construire un nouveau siège pour la métropole, toujours dans le quartier des Deux-Lions au sud de Tours, à quelques centaines de mètres des bâtiments actuels. Une option abandonnée au profit d’une extension des locaux actuels. Ce lundi 23 septembre on a appris qu’ils coûteraient 4,4 millions d’euros.



« Il faut agrnedir la salle en profondeur et en largeur » a expliqué le président de Tours Métropole Philippe Briand, « ainsi nous aurons une salle avec le président et les vice-présidents d’un côté, des gradins pour les autres conseillers, des places pour le public et pour la presse et un accès dédié aux personnes en situation de handicap. » Une vingtaine de sièges supplémentaires seront également prévus en cas d’extension de Tours Métropole, ce qui pourrait arriver dans quelques années si quelques communes supplémentaires demandent à rejoindre l’agglomération. Et puis il y aur des équipements numériques à chaque place (tablettes et prises) afin d'accentuer le processus de dématérialisation des délibérations (moins de papier).



Cette extension permettra enfin de créer de nouveaux bureaux pour le personnel de Tours Métropole qui en manque aujourd’hui. Selon Philippe Briand, la location de bureaux coûte 700 000€ par an aux contribuables tourangeaux.



Reste maintenant à connaître la date de début du chantier. Cela devrait être en mai-juin 2020 pour environ 6 mois. En attendant, il faudra trouver un autre lieu pour les réunions. Les élus doivent en discuter bientôt. Parmi les pistes envisagées : un amphi de la fac de Tours ou l'Espace Malraux de Joué, par exemple.