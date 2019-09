[Il faut y aller] Very BIO revient pour une 3e édition

Samedi 28 & Dimanche 29 Septembre 2019 au Palais des Congrès de Tours.

Very BIO, le salon Bio et Bien-être de Tours, organisé par AZ Prod revient pour la troisième édition les 28 et 29 septembre 2019 au Palais des Congrès.

Salon qui se veut être une référence sur les thèmes du Bio et du Bien-être, l’événement s’ouvre également cette année à de nouveaux thèmes puisque seront abordés également le naturel, le « Made in France » et le « Faire soi-même ».

Lieu de rencontres, d’échanges et de partage Very Bio proposera une nouvelle fois pour cette édition des ateliers DIY (Do It Yourself) dans un espace réservé à cela, des initiations pratiques (au zéro déchet par exemple), des conférences d’experts ou encore des exposants sur tous les thèmes du salon...

Toutes les infos sur https://www.verybio.fr/

Infos pratiques :

Samedi 28 & Dimanche 29 Septembre 2019

Ouverture au public de 10h à 19h

Tarif normal : 5€

Tarif réduit et Fil Bleu : 3€

Fil Bleu : Sous présentation d'un ticket Bus/Tram jour ou carte abonnement

Enfant -16 ans : Gratuit

(Inclus accès conférences/ateliers)