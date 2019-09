Le grand diaporama du Marathon et des 10/20km de Tours 2019

Les courses ont rassemblé 12 000 personnes.

Deuxième édition de suite sous la grisaille et la pluie pour les 10:20km de Tours et le Marathon Touraine Loire Valley organisés ce dimanche 22 septembre à Tours et dans l’agglomération (Villandry, La Riche ou encore Saint-Genouph). Plus de 12 000 personnes s’étaient inscrites à l’événement, en catégorie Homme, Femme ou Handisport avec pour la première fois l’absence d’un plateua Elite pour le Marathon suite au scandale de dopage du vainqueur de l’édition 2018.



On retiendra que le vainqueur du Marathon est un Ethiopien, Tola Geremu Bedada. Il a couru les 42,195km en 2h30 et 8 secondes devant un autre Ethiopien arrive un peu plus d’une minute plus tard. C’est un Français qui est 3e, en 2h36 : Marc Pauvert. La première femme s’appelle Sophie Le Beherec (3h 6 minutes et 51 secondes) 10 minutes devant Nathalie Derault. Le 1er des 10km c’est François Barrer (31 minutes), les 20km ont été enlevés en 1h01 par Stephen Kiplagat.

Découvrez les images des différentes courses par Laurent Depeigne :