StorieTouraine, 22/09/19 - Accident grave à Loché-sur-Indrois ; Grève dans les labos d’analyses médicales ; Le Tours FC fait nul à Ballan...

La StorieTouraine vous résume les infos des dernières 24h en Indre-et-Loire, et on la met à jour si nécessaire. Voici l’édition de ce dimanche :

Choc sur la route...

Deux véhicules sont entrés en collision ce dimanche à la mi-journée sur la commune de Loché-sur-Indrois, ils roulaient chacun dans un sens sur la D9, au lieudit Le Rein du Bois. Trois personnes ont été blessées, dont deux grièvement. Le SAMU et une quinzaine de pompiers ont été mobilisés pour cette intervention qui a fortement perturbé la circulation obligeant à la mise en place d’une déviation. On ignore encore les causes du sinistre que la gendarmerie devra déterminer via son enquête.

Grève des labos...

Les laboratoires d’analyses médicales entament un mouvement de grève ce lundi pour protetser contre des baisses de financements de leur profession et cela va avoir des conséquences assez sérieuses puisque les sites sont invités à fermer tous les après-midis jusqu’au mardi 1er octobre inclus.

En foot, les réultats de National 3...

Dans le derby FCOT contre Tours FC pas de vainqueur ce samedi pour la 5e journée du championnat... Les Ballanais et les Tourangeaux se quittent sur le score de 1-1. Même score d’ailleurs pour Saint-Cyr-sur-Loire face à Montargis tandis qu’Avoine a réussi une belle opération en allant s’imposer 4-1 à Dreux. Ce dimanche, Montlouis a dominé Saran 3-1 lors d’un déplacement dans le Loiret. Au classement, trois équipes ont 11 points : Avoine, Vierzon et Tours. Montlouis est 5e, le FCOT 7e, St-Cyr 11e sur 14. La semaine prochaine place au 4e tour de la Coupe de France.

La débâcle du CTHB...

Samedi soir les handballeuses de Chambray recevaient Nantes et elles ont littéralement été dépassées par leurs adversaires, ce qui fait qu’elles perdent le match 22-37. Après 6 journées de championnat, les joueuses tourangelles n’ont gagné qu’une fois. Cela dit, on a aussi appris ce week-end qu’elles devront rejouer le match perdu contre Toulon, en raison d’un litige sur les dernières secondes de la rencontre.