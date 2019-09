Travaux de l'A10 : où y'a-t-il risque de bouchons jusqu'au 27 septembre ?

A Tours, mais pas que.

Plusieurs chantiers sont en cours sur l'A10 en Touraine avec des répercussions sur le trafic. Voici les travaux annoncés jusqu'au 27 septembre par Vinci AUtoroutes :

Jusqu'au lundi 21 octobre, jour et nuit, week-ends inclus : dans le cadre des travaux d'entretien de la traversée de Tours risque de ralentissement entre les échangeurs de Tours Nord (n°19) et de Saint-Avertin (n°22), dans les deux sens de circulation. Dans ce secteur, vous circulerez sur 2 voies réduites dans chaque sens. Dans la traversée du chantier, bien suivre la signalisation mise en place.



Par ailleurs fermeture de la bretelle d'entrée de l'échangeur de Tours Centre (n°21), en direction de Paris.



Jusqu'au jeudi 26 septembre à 19h, jour et nuit, week-ends inclus: risque de ralentissement dans une zone en travaux d'environ 1 km entre Château-Renault (n°18) et la barrière de péage de Monnaie, dans les deux sens de circulation. Dans ce secteur, vous circulez sur deux voies.



Nuit du vendredi 27 septembre, entre 20h et 7h: fermeture de la bretelle de sortie de l'échangeur de Sainte-Radegonde/Vouvray (n°20), en provenance de Bordeaux. Suivre la déviation mise en place sur le réseau local.



Du mardi 24 septembre à 8h au vendredi 27 septembre à 12h, jour et nuit : dans le cadre de l’aménagement à 2x3 voies entre Veigné et Sainte-Maure de Touraine risque de ralentissement entre la gare de péage de Sorigny et l'échangeur de Monts-Sorigny (n°24.1), en provenance de Bordeaux et en direction de Paris.