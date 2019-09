StorieTouraine, 20/09/19 – Un millier de lycéens marchent pour le climat ; Grève Fil Bleu mardi 24 ; Un tournage à l’Hôtel de Ville de Tours…

Et des chiffres qui confirment l’ampleur de la sécheresse.

Chaque jour la StorieTouraine vous résume l’essentiel de l’actualité en Indre-et-Loire, et on la met à jour si nécessaire. Voici l’édition de ce vendredi.

Les lycéens pour le climat…

Ce vendredi matin près de 1 000 jeunes défilaient dans le centre de Tours pour protester contre le manque d’action des gouvernements face au changement climatique. Des cortèges étaient organisés dans toute la France. A Tours, c’est la 3e mobilisation du genre cette année, la 1ère ayant culminé à 3 000 personnes puis 1 000 pour la seconde, toutes deux au printemps. Ce samedi, une nouvelle marche partira de la Place de la Victoire à 14h30, précédée d’une opération de nettoyage des rues dès 13h Place Anatole France.

La sécheresse, encore et toujours…

C’est confirmé par des chiffres de Météo France : l’été 2019 aura été exceptionnellement sec. 850h d’ensoleillement recensées en 3 mois contre 700 en moyenne, 43 jours sans pluies à Tours de mi-juin à fin juillet, soit plus que le record de 41 jours de l’été 1976. A Sublaines, on apprend aussi qu’il a plu 8 fois moins que d’habitude pendant cette saison estivale, à peine 22mm. Enfin, on rappelle que deux canicules ont fait tomber des records, la température la plus élevée ayant été relevée à Chinon fin juillet avec 43°.

Grève annoncée chez Fil Bleu…

La journée du mardi 24 septembre sera marquée par une mobilisation interprofessionnelle contre la réforme des retraites envisagée par le gouvernement (avec unification des régimes). Les syndicats de Fil Bleu appellent à la grève, donc il faut s’attendre à des perturbations sur le réseau (en plus de celles liées à la manifestation prévue en ville en matinée). On en saura plus dimanche en fin de journée (et on vous tiendra au courant).

Début de championnat pour l’UTBM…

Les basketteurs tourangeaux se déplacent à Angers pour le début de leur 2e saison dans le championnat de Nationale 1. Leur premier match à domicile est lui prévu mardi 24 à Monconseil. Ce week-end, de nombreuses équipes tourangelles jouent à la maison, on vous liste les principaux matchs dans notre agenda du week-end.

Un tournage à la mairie…

Ce vendredi la ville de Tours annonce la présence d’une équipe de cinéma à l’Hôtel de Ville pour mettre en boîte des scènes du film Bye Bye Bird. On ignore encore la date de sortie de ce projet.

Des nouvelles des fouilles à Loches…

Cinq semaines de fouilles ont eu lieu cette année à la Collégiale St Ours (tout près de la Cité Royale de Loches) dans le but de trouver le tombeau de Ludovic Sforza. Selon la ville 6 sépultures ont été découvertes datant du XIVe au XVIIe siècle, l’un d’eux était un prêtre. Une des tombes pourrait être celle de Sforza mort à 55 ans en 1508, sans certitude encore. Une nouvelle campagne de fouilles aura donc lieu en 2020 pour poursuivre ce travail de recherches. L’homme étant le mécène qui a permis à Léonard de Vinci de réaliser son célèbre tableau La Cène.