[Faut y aller] Banquet, Jour de Fête, Sport... Un week-end chargé en événements en Touraine

Journées du Patrimoine, arts de rue, banquet solidaire, sport... il y en a pour tous les goûts.

Qui a dit qu’il n’y avait rien à faire en Touraine ? Pas nous en tout cas et encore mois ce week-end où l’agenda se révèle chargé aux quatre coins de la Touraine…

Les événements dont nous vous avons déjà parlé :

Les Journées du Patrimoine

Riding Park

10 & 20 km de Tours

Notre sélection complémentaire :

Du lever au coucher du soleil au château du Plessis

L’équipe du château du Plessis à La Riche continue de remonter le temps pour explorer la riche histoire des lieux. Dans le cadre des Journées du Patrimoine mais aussi des 500 ans de la Renaissance, José-Manuel Cano Lopez et son équipe proposent deux jours de créations, représentations théâtrales et des parcours pour découvrir les secrets de ce lieu, première résidence royale en Touraine…

Samedi 21 septembre :

De 15 h à 17 h, « Tableau d’un passé disparu », parcours théâtral, musicale et historique dans la ville de La Riche (départ du château du Plessis). Gratuit.

20 h, « La Machine 21/05/06 », machine culinaire, viticole, théâtrale et musicale à explorer le temps. Création originale avec Jean-Luc Cappozzo, l’ensemble Parchemins, le Groupe K. Tarif unique : 30 € (repas, boissons et spectacle).

Dimanche 22 septembre. De 12 h à 19 h, « La Partie de plaisir » dans le parc et le château avec sieste poétique, conférence et plantation de mûriers. Gratuit.

Réservations au 02.47.38.29.29. Château du Plessis-lès-Tours, rue du Plessis à La Riche

Banquet solidaire et festif

Une semaine après Convergence Bio, c’est au tour du banquet solidaire et festif de se tenir sur les rives de la Loire. Direction l’île Simon pour un banquet de 300 convives, organisé par Bernard Charret et l’équipe de Convergence Bio.

Jour de fête à Bléré

C’est l’événement de la rentrée à Bléré. Comme tous les ans, Jour de fête va investir les rues de la ville des bords de Cher pour un week-end d’arts de rue. Pour cette 16e édition, le festival innove en se déclinant sur deux journées et en se délocalisant en partie à Civray samedi 21 septembre, avant d’investir les rues de Bléré dimanche 22 septembre.

Au total ce sont pas moins de 9 compagnies (la Compagnie du Coin, les Batteurs de Pavé, la Cie l’Ane Culotté, la Compagnie des Ô, Pic la Poule, A Fleur d’airs, la Famille Moralles, la Compagnie Tout par Terre, et les Têtes de Harengs) qui se produiront. A ne pas manquer.

Le programme complet ici

O Val de L’indre à Azay-le-Rideau

Pour sa 4e édition, O Val de L’Indre prend ses quartiers à Azay-le-Rideau samedi 21 septembre. Animations, spectacles, jeux et concerts sur le thème de l’eau sont au programme. C’est de 13h00 à 23h00 sur l’île d’Azay-le-Rideau.

Le programme complet ici

TVB-Chaumont en amical

Le TVB dispute ce vendredi soir un match amical d’avant-saison face à son dauphin de la saison 2019, Le Chaumont Volley Ball. C’est au gymnase Guy Drut de Saint-Cyr-sur-Loire à 20h. Tarif : 5 euros (gratuit pour les moins de 10 ans).

Les filles de Chambray veulent rebondir face à Nantes.

Après un début de saison délicat, les joueuses du Chambray Touraine Handball tenteront de rebondir samedi soir à domicile face à Nantes. Actuellement 10e sur 12, après 5 journées, les Chambraysiennes devront relever un beau challenge face à une équipe nantaise actuellement 6e et qui compte trois victoires pour deux défaites. C’est à 20h30 au gymnase de la Fontaine Blanche.

Derby en Nationale 3 de foot

Le stade de Ballan-Miré devrait être bien rempli ce samedi à 18h pour la rencontre entre le FC Ouest Tourangeau et le Tours FC. Les deux équipes sont pour l’instant invaincues dans ce championnat de Nationale 3. Le Tours FC occupe même la première place du groupe C avec 3 victoires et un match nul, tandis que le FCOT se situe à la 6e place avec 1 victoire et 3 nuls.

Premier match à domicile pour les Remparts de Tours

Les Remparts de Tours lancent leur saison à domicile samedi soir (20h30) face à Cholet pour le compte de la deuxième journée de Division 1. Le match est à 20H30 à la patinoire de Tours et les tarifs vont de 5,5 euros à 11,5 euros.