StorieTouraine, 19/09/19 – Double mobilisation pour le climat à Tours ; Grève du service matériel et fêtes à Tours ; 300 agents d’EDF dans la rue…

Et le chantier de l’A10 se visite pour les Journées du Patrimoine.

Les lycéens retournent dans la rue…

Les jeunes sont appelés à marcher pour le climat ce vendredi dès 9h en centre-ville de Tours, leur 3e grande manifestation de l’année dans le cadre du mouvement de grève scolaire initié par l’activiste suédoise Greta Thunberg qui réclame des mesures fortes des gouvernements en faveur de l’environnement. La plus grande mobilisation des ados tourangeaux avait rassemblé 3 000 personnes au printemps.

Samedi, le Collectif Touraine Climat appelle lui aussi à une grande marche pour la planète dès 14h30 au départ de la Place de la Victoire. «N ous soutenons et défendons l'appel du Secrétaire général de l'ONU à changer radicalement de système dans les dix-huit mois à venir. C'est bien l'avenir de la biodiversité et de l'humanité qui est en jeu ! En France, malgré les beaux discours, les bonnes intentions affichées par notre Président "Champion de la Terre", où sont les actions concrètes, radicales et fortes ? Où sont les abandons des projets néfastes ? Où sont les mesures de justice fiscale ? » lit-on dans l’appel à manifester.

Des demandes d’actions sont faites aussi. Extraits :

- l'abandon des subventions publiques à l'aéroport de Tours,

- l'abandon des projets d'extension autoroutière,

- l'abandon des projets de grandes surfaces commerciales,

- des cantines scolaires à 2 repas végétariens par semaine et tous les jours une majorité d'aliments bio et locaux,

- le développement massif d'un réseau cyclable et de transport en commun...

Grève à la mairie de Tours…

Ce vendredi la CFDT, la CGT ou encore FO appellent le service matériel et fêtes à cesser le travail. « Les agents revendiquent depuis quatre années une revalorisation de leurs régimes indemnitaires ainsi qu’une amélioration immédiate de leurs conditions de travail en matière de sécurité. Les agents de ce service travaillent à la préparation des différentes manifestations de la ville (Paris-Tours, 20 kms, Braderie, Marché de Noël, Sport’ouvertes, etc …) pour la mise en place des barrières, chalets, barnums, montages et démontages des podiums… Reçus le 18 septembre (en mairie), la revalorisation indemnitaire a été refusée catégoriquement, les revendications en matière de conditions de travail semblent avoir été entendues mais sans engagement et calendrier concret » lit-on dans un communiqué. Un rassemblement du personnel se tiendra à 7h30 rue de l’Auberdière devant le dépôt suivi d’un deuxième rassemblement dans la cour de l’hôtel de ville à 10 heures.

Manifestation d’agents EDF…

Près de 300 personnes ont répondu à l’appel des syndicats d’EDF ce jeudi dès 9h30 au Deux-Lions pour dénoncer le projet de réforme du statut de l’entreprise qu’ils comparent à un « démantèlement ». Des délégations syndicales ont été reçues à la préfecture dans l’après-midi. Les représentants du personnel craignent une détérioration du service public de l’électricité et un projet – baptisé Hercule – qui ne servirait qu’à maximiser les profits financiers.

L’appel de Chrétiens Migrants…

Cette association dont on parle souvent se bat pour que des réfugiés ne dorment pas à la rue à Tours. Basée au Sanitas, elle dit avoir besoin de 15 000€ pour subsister sous peine de fermeture et vient de lancer un appel aux dons. Sur une année le budget de la structure est de 60 000€ pour héberger environ 20 personnes. Côté subventions : elle reçoit environ 5 000€ par an.

Un chantier qui se visite…

L’A10 est en travaux en ce moment à Tours Centre. Vinci Autoroutes le fait visiter pour les Journées du Patrimoine dimanche. Vous pouvez vous inscrire sur a10-tours.fr.