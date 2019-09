Marathon, 10 et 20km de Tours : quelles perturbations dimanche 22 septembre ?

Les courses vont entraîner des difficultés de circulation.

C’est un événement qui attire des milliers de sportives et de sportifs : le Marathon Touraine Loire Valley ainsi que les 10 et 20km de Tours. Les courses se déroulent ce dimanche 22 septembre avec un 1er départ à 8h30 pour le marathon, 9h30 pour les 10km et 10h30 pour les 20km.

Attention il y aura des perturbations !

Le parcours des 10km et celui des 20km se déroule en bonne partie autour de la Loire. La zone arrivée / départ est située Place Anatole France, la Rue des Tanneurs sera notamment inaccessible. Les ponts Mirabeau et Napoléon ne seront pas coupés mais perturbés car les participantes et les participants les traverseront. Ils se rendront également vers l’abbaye de Marmoutier en longeant la rive nord de la Loire via le quai du Portillon et le quai Paul Bert avant de revenir par la Loire à Vélo, le quai Malraux puis une boucle dans le Vieux-Tours pour passer devant les principaux monuments tourangeaux. Les deux parcours sont similaires mais avec quelques variantes entre celui des 10km et celui des 20km.

Le Marathon Touraine Loire Valley partira donc de la Place Anatole France direction le Cher via la Rue Giraudeau notamment. Ensuite il partira vers Villandry via la Loire à Vélo. Les marathoniennes et les marathoniens traverseront ensuite le Cher et longeront la Loire jusqu’à l’arrivée via Berthenay, Saint-Genouph et La Riche.

Plusieurs routes seront coupées notamment en bord de Loire et du Cher. Le tram de Tours ne circulera pas de 7h à 14h entre la gare et Place Choiseul. Le Pont Wilson sera fermé aux voitures.

La ligne de bus 2 circulera normalement, la 3 ne desservira pas la portion de ligne entre la gare de Tours et La Riche. La ligne 4 ne desservira pas les quais de Loire et le secteur Mame-Botanique-Bretonneau. Pour rejoindre l’hôpital, il faudra stationner du côté de Maryse Bastié ou Saint-François. La ligne 11 ne circulera pas avant 14h. D’autres lignes seront perturbées et les infos sont disponibles ici.

Attention plusieurs rues de Tours seront aussi interdites au stationnement dès la nuit de samedi à dimanche, et les véhicules pourraient être emmenés en fourrière. Guettez donc les panneaux.

Le public pourra lui accéder à pied au bord de l’itinéraire pour encourager les sportifs et les sportives. Pour la première fois vous pourrez également profiter d’un salon du running au Vinci vendredi et samedi. Autre nouveauté de l’année : le marathon qui se court en duo, avec un relais en milieu de course à Villandry.

Dernière chose : les primes. 1 500€ pour la première place, 1 000€ pour la seconde, 500€ pour la 3equelle que soit la course et la catégorie (femmes, hommes, handisport). Suite à la disqualification du vainqueur 2018 pour dopage, le plateau Elite du marathon a été supprimé.