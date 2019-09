Ce jeudi, un repas « zéro déchet » au CHU de Tours

L’hôpital cherche à réduire son impact sur l’environnement.

C’est une information que nous vous avions dévoilée dès le printemps lors de la sortie du N°2 du magazine papier connecté de 37° : le CHU de Tours travaille à la réduction de ses déchets, que ce soit pour les repas servis aux patients ou ceux du personnel dans les selfs des hôpitaux. Cette démarche s’est récemment concrétisée avec une adhésion à la charte Mon Restau Responsable.

Les selfs du CHU passent aux actes ce jeudi 19 septembre avec un repas « zéro déchet » pour les équipes de l’établissement, le menu ayant été élaboré en collaboration avec l’association Zéro Déchet Touraine.

Il faut savoir que, selon le CHU, chaque repas au self génère 120g de déchets dont 40g d’emballages. A raison de plusieurs milliers de repas quotidiens, ça fait des poubelles très remplies. Une pesée est programmée ce jeudi pour comparer les résidus du jour avec le quota habituel. Pour l’occasion, aucune serviette en papier ne sera distribuée et il n’y aura pas de gobelet en carton pour le café. A la place, il faudra donc amener une serviette en tissu et prendre sa collation dans son verre en verre… l’idée étant que ce réflexe se pérennise.

Le CHU de Tours annonce aussi envisager d’autres solutions pour réduire sa production de déchets comme des pots de fromage blanc de 5kg pour remplacer 50 emballages individuels de 100g, la disparition progressive des gobelets jetables et des recherches pour limiter le recours aux barquettes en plastique.