[Faut y aller] Les derniers films en plein air de l’été à Velpeau et Ste-Maure

Deux séances organisées par Ciné Off.

« Allez viens, c’est bientôt la fin » entendait-on dans le refrain d’une célèbre comédie musicale que vous risquez d’avoir en tête pendant un petit moment après avoir lu cet article. De fait, nous allons passer en automne ce week-end ce qui signifie moins d’événements en plein air car risque plus élevé de finir sous la pluie. Fort heureusement, Ciné Off prolonge le plaisir jusqu’au dernier moment avec deux séances ce week-end : une à Tours, l’autre à Ste-Maure-de-Touraine.

Direction d’abord la Place Velpeau ce vendredi 20 septembre 2019. Dès 18h : animations autour du cinéma (Quiz, atelier de jouets optiques, déco Cromanesque…). À la tombée de la nuit projection du film d’animation en stop motion de Cro Man. Les spectateurs pourront prévoir un plaid, une chaise pliante, un oreiller, tout ce qui leur permettra de vivre confortablement cette expérience unique qu’est le cinéma en plein air.

Et puis samedi, on file sur le parking de « La Flânerie » à Ste-Maure-de-Touraine avec la projection de « Trafic » de Jacques Tati.

« Cet été nous avons organisé une cinquantaine de séances en plein air et nous avons eu pas mal de public » se félicite l’association qui prépare maintenant sa saison habituelle par exemple la programmation jeune public 1, 2, 3 Ciné à Ballan-Miré, L’Île-Bouchard, Langeais, Monnaie, Luynes ou Rouziers-de-Touraine : « On essaie de fidéliser autour de nos événements récurrents. Les séances pour les enfants marchent bien tout comme les séances ciné culte » détaille Marie Brugier, au secrétariat.

Parmi les temps forts à venir : la Nuit de l’Angoisse ou le Mois du Film Documentaire. On pourra notamment voir le dernier film de Grand Corps Malade La vie scolaire à Saint-Pierre-des-Corps.

La vidéo de la Nuit de l'Angoisse est ici.

Ciné Off est une association qui rassemble pas moins de 200 bénévoles et ne manque pas de projets : elle travaille par exemple à la création d’un événement mêlant humour et cinéma dans le courant de l’année 2020. Sa programmation complète est à découvrir ici.