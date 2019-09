Tramway, serres, souffleur de verre ou marionnettes… Ce qu’il faut absolument voir aux Journées du Patrimoine 2019

Des centaines d’événements partout en Indre-et-Loire.

Les Journées du Patrimoine s’annoncent encore très riches pour ce week-end des 21 et 22 septembre… Nous vous proposons donc une sélection – non exhaustive – des propositions dans l’agglo de Tours, ou ailleurs dans le département.

Les coulisses du tram…

Comme chaque année, Fil Bleu fait découvrir l’envers du décor de la maintenance des 21 rames de tramway qui relient Tours Nord à Joué-lès-Tours en organisant des visites guidées gratuites de leur garage, à Vaucanson. Ce sera uniquement pour la journée de samedi entre 9h et 16h30 mais attention il faut impérativement réserver à l’avance au 02 47 66 70 70. Les visites partent tous les quarts d’heure et durent environ 50 minutes. Vous pouvez aussi découvrir notre reportage réalisé l’an dernier au centre de maintenance dans cet article de 37 degrés.

Tours…

Les musées des Beaux-Arts, du Compagnonnage et d’Histoire Naturelle seront gratuits, tout comme le Château de Tours. Aux Beaux-Arts, visites « flash » de 15 minutes à 11h, 14h30, 15h30 et 16h30 samedi et dimanche. Jeu autour d’une cocotte en papier pour les enfants à la recherche de 8 œuvres. Ce sera à 14h et 17h30.

Au Musée du Compagnonnage, à partir de 10h, les compagnons des Devoirs-Unis déploient leur savoir-faire dans la cour du musée : forgeron, tailleur de pierre, menuisier, vitrailliste ou encore cuisinier sont à la disposition des visiteurs pour réaliser des démonstrations, et répondre aux divers questionnements au sujet de leur métier, du Compagnonnage et des parcours professionnels proposés aux jeunes.

Réservez votre visite de la Tour Charlemagne (50 minutes, 248 marches) gratuitement au 02 47 21 61 88.

Samedi et dimanche visites libres de l’Abbaye de Marmoutier de 15h à 18h avec présence de guides.

Animation « Puzzle » pour adultes et enfants samedi et dimanche dès 14h à la cathédrale Saint-Gatien.

Découverte de l’orgue de l’église Notre-Dame-La-Riche de la Rue Courteline dimanche de 15h à 17h.

Derniers jours de l’exposition exceptionnelle Marcoville de 13h à 19h dans l’église Saint-Julien.

Visite d’une salle de projection des cinémas Studio samedi de 10h à 11h30.

Vous pourrez assister à des répétitions au Théâtre Olympia mais il faut appeler le 02 47 64 50 50 pour savoir précisément quand.

Comme chaque année l’ancienne maison close l’Etoile Bleue propose des visites guidées de 9h à 12h samedi et dimanche et dimanche de 14h à 17h au 15 Rue du Champ de Mars.

Dimanche dès 15h depuis l’église Notre-Dame-La-Riche, visitée guidée de 2h du quartier Courteline.

Visite du restaurant Charles Barrier de 10h à 18h Avenue de la Tranchée.

Saint-Pierre-des-Corps…

Des Journées du Patrimoine 2019 sur le thème des jardins…

Au programme :

Un circuit à faire à pied ou à vélo pour découvrir les jardins secrets et cachés de Saint-Pierre

Le Collectif cycliste 37 propose deux balades familiales à vélo au départ du Palais des congrès - Vinci de Tours (samedi à 9h15 et dimanche à 13h45) ou bien de la place de la Loco boulevard des Déportés à Saint-Pierre (samedi à 10h et dimanche à 14h30)

Les serres municipales seront ouvertes rue de la Morinerie. Les jardiniers de la ville y proposeront des animations jardinières notamment autour du zéro phyto qu’ils ont mis en œuvre depuis 2009 ; les archives municipales sortiront les photos et plans anciens

Des musiciens et des chanteurs se produiront dans les jardins publics et privés

3000 sachets de graines seront distribués pour faire fleurir les trottoirs

Et aussi…

Des visites du Potager en Carrés à la Française « qui permet de vivre en autonomie pour deux personnes en cultivant une surface de 12m². » C’est au 73 Rue de Grigny à Chinon. Infos et horaires : 06 18 40 07 59.

Château du Rivau…

Samedi après-midi déambulation en costumes de l'Association Carnaval Renaissance de Chinon. Dimanche à 14h les Passeurs de Légendes interpréteront dans les jardins leur pièce les Sorcières, d'après Jules Michelet. Visites guidées par les propriétaires autour de l'exposition Hommage à Léonard au château : 11h30 et 16h. Visites guidées du château : 15h et 17h. Visites costumées du château pour les enfants : 11h et 15h. Tarifs réduits : 9€ (au lieu de 11€). Gratuit pour les moins de 18 ans.

Château du Plessis…

Samedi, parcours théâtral et artistique à La Riche Tableaux d’un passé disparu créé par Jean-Luc Cappozzo à 15h et 17h au départ du château. C’est gratuit. Pitch : A l'image des défilés prestigieux qui traversaient le territoire de Tours pour se rendre au Château royal de Plessis-lès-Tours, les promeneurs découvrent les « tableaux d'un passé disparu » : les grandes heures de l'histoire du Plessis et de son territoire qui deviendra la Riche. Le dimanche bar à tapas dès 12h, sieste poétique à 15h, conférence sur les mûriers à 16h et plantation d’arbres à 17h. Jeux toute la journée. Et c’est gratuit !

Château de Langeais…

Entrée à 8€50 au lieu de 10€50, gratuit pour les moins de 10 ans. Et Spectacle de fauconnerie : le fauconnier présente ses rapaces et expose les différentes techniques de chasse au vol. Samedi 21 et dimanche 22 septembre 11h30, 14h30, 16h30 (durée 30 min., sans réservation)

Aquarium et Parc des Mini Châteaux à Lussault-sur-Loire…

Entrée à -50%. Aux Mini Châteaux à 11h, 14h30 et 16h, atelier "Le blason, toute une histoire..." pour les enfants de 6 à 12 ans.

Saint-Martin-le-Beau…

Incendiée en 2015, l’église rouvre au public après restauration. A découvrir ce week-end.

Château d’Azay-le-Rideau…

Entrée gratuite tout le week-end.

En Pays de Racan…

Collégiale de Bueil, Place Jean de Bueil. Fondée en 1394, la collégiale, l’un des douze monuments et vestiges qui témoignent de l’emprise des seigneurs de Bueil-en-Touraine, propose des visites guidées le samedi à 15h et le dimanche à 11h, 14h30, 16h. Le Domaine de Baudry ouvrira ses portes pour une promenade dans le parc et les forêts proches avec explications sur l’historique du site et sur l’entretien. Le parc fera l’objet de visites guidées par les propriétaires les deux jours à 15h et 17h (5€). Manoir des Ligneries, manoir fortifié des XIVe, XVe et XVIe siècles, partiellement entouré de douves, un pigeonnier avec une échelle tournante et une grande salle surplombée d’une charpente en carène de navire inversée. Samedi 13h30-18h30 et Dim. 10h-18h30. Gratuit.

Moulin du Bondonneau, Rue du Moulin. La visite guidée sera accompagnée d’une dégustation-vente de produits locaux. Infos : 02 34 53 48 56.

Fondettes…

Manoir, prieuré, closeries, châteaux et entrées de ville seront sublimés par des sculptures monumentales ou des œuvres d’artistes de renommée nationale et internationale : Michel Audiard, Catherine Barthelemy, Christine Baudoin, Patrick Blanchandin, Amandine Bocquelet, Jacques Cancre, Olivier Caux, Frédérique de Meester, Xavier Guillon, Christine Onillon, Lyd Violleau et les artistes peintres de l’association Soleil de l’Est. Samedi 21 de 14h à 18h et dimanche 22 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h. Entrée libre (sauf Prieuré de Lavaray et Château de Chatigny).

Forteresse Royale de Chinon…

Entrée gratuite. Animation familiale pour découvrir le fonctionnement de l'armée au XVe siècle. Machines de sièges, canons et maniement de la bricole et du trébuchet. Samedi et dimanche, de 10h à 18h en continu mais aussi un témoignage d’ameublement royal des XIIe et XVe siècles via une visite guidée des chambres. L’évocation de la chambre d’Henri II Plantagenêt et d’Aliénor d’Aquitaine ainsi que celle de Charles VII. Samedi et dimanche, de 10h à 18h30 en continu.

Musée Balzac de Saché…

Entrée gratuite. Une médiatrice du musée Balzac évoquera notamment les goûts musicaux d'Honoré de Balzac et la place occupée par la musique dans son œuvre. À cette occasion, elle joue des extraits de pièces contemporaines du romancier sur le piano Érard (1849) du musée. Horaires : 11h00 - 12h00 / Durée : 15 min. Musée Balzac, deuxième étage, salle du Lys (25 pers. maximum). Mais aussi des micro-siestes de 15 minutes à 14h dans le parc au nord, pour 50 personnes maximum.

Domaine de Candé à Monts…

Quatre artisans restaurateurs – horloger, restauratrice de tableaux, restaurateur de meubles anciens et tapissière d’ameublement – partagent leurs passions et font découvrir les secrets de leur métier d’art. Visite libre 10h30 –18h

Joué-lès-Tours…

Vendanges festives au vignoble de La Liodière ! Inscriptions au 02 47 39 70 93, nombre de place limité, 4€/pers : le dimanche 22 septembre de 9h30 à 12h30.

Exposition de livres d'artistes à la médiathèque, exposition d'une sélection de livres d'artistes et réalisation d'un diaporama de livres d'artistes à partir de photographies de la collection, réalisé par Joué images 37. Présentation commentée des livres exposés samedi et dimanche 22 septembre de 15h30 à 16h30. Dimanche 22 septembre : ouverture de la médiathèque de 14h00 à 18h00.

Et puis l’ouverture inédite du site des Etangs de Narbonne.

Bléré…

Exposition d’une trentaine de marionnettes anciennes au 21 Rue Paul-Louis Courier, sélectionnées parmi les 400 de la collection de la Cie du Petit Bois. Samedi et dimanche de 10h à 18h.

Chargé…

Atelier de souffleur de verre et galerie d'exposition situés dans une cave troglodyte Ce lieu magique creusé dans la pierre de Touraine et face à La Loire offre à Patrick Lepage un écrin pour mettre en valeur « l’Art du souffleur à la canne ». Visite libre samedi 21 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00 dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00 Visites commentées à 7€.

