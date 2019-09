Aux Ilots : chiller, rider, danser

Le reportage photo d’Info-Tours.fr.

Bientôt l’équinoxe d’automne, et avec lui les événements en extérieur qui se raréfient. Alors dernière grosse fête de l’été ce samedi et ce dimanche sur l’Île Simon de Tours pour la 28e édition des Ilots Electroniques, l’ultime de la saison. Le site a beau manqué cruellement d’eau, il reste toujours aussi agréable de s’y promener… La jeunesse tourangelle ne s’y est pas trompée, investissant dès le début d’après-midi les bords de Loire et les coins d’herbe pour profiter du soleil et de la musique…

Dub d’un côté de l’île, électro de l’autre. Les blind test de la Charcuterie Musicale entre les deux. Toujours des assos à rencontrer, de quoi boire en manger, et un skate park qui ne désemplit pas, avec des riders expérimentés et la relève, avec son board ou sa trottinette selon les préférences.

Les festivités se poursuivent donc ce dimanche avant qu’il ne soit l’heure de remballer… Pour vous donner envie, Pascal Montagne a capté l’ambiance détente du samedi aprem’…