[Ils l'ouvrent] La (très longue) manif' des agents des impôts : 3h de marche entre Vouvray et Tours

Ils sont également appelés à la grève.

L'agenda social est assez chargé en ce moment : ce lundi on attend par exemple une journée justice morte au tribunal de Tours à l'appel des avocats qui comptent se mobiliser à Paris avec leurs collègues d'autres barreaux. A Tours, ce sont les agents des finances publiques que vous allez voir défiler ce lundi. Mais pas seulement. L'intersyndicale FO-CFDT-CGT-Solidaires appelle à marche de Vouvray jusqu'au Boulevard Béranger pour dénoncer la réorganisation du service des impôts dans le département. Un appel à la grève est lancé pour cette journée du 16 septembre, un mouvement qui fait suite à une première mobilisation avant les grandes vacances pour dénoncer des fermetures de trésoreries comme nous vous l'avions expliqué.

"Au 1er janvier 2020, la Trésorerie de Tours Habitat ferme.D'ici 2022, toutes les trésoreries d’Indre-et-Loire (sauf celle de l’agglomération de Tours), sous leur forme actuelle, auront disparu" s'alarment les représentants du personnel. "D’autres services sont fusionnés, restructurés et à terme vont disparaître. Les services physiques de plein exercice de la DDFIP 37 quittent 12 communes du département,dans le péri-urbain et le milieu rural, remplacés par des points de contacts, accueil dans des espaces France Service 'les nouvelles maisons de service public, ndlr). Reste une inconnue, le nombre de suppressions d’emplois dans le département d’ici 2022. Mais pas d’illusion possible compte tenu de l’annonce nationale, le chiffre sera élevé" poursuit leur communiqué.

Le rendez-vous est donné aux manifestants lundi à 9h devant la trésorerie de Vouvray, puis le défilé rejoindra Tours à pied. Arrivée prévue à midi Boulevard Béranger.