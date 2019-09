Fermeture de l'A85 et ralentissements sur l'A10 : encore une semaine bien chargée en travaux

On vous liste les perturbations du 16 au 20 septembre.

C'est un point de vue assez universel en ce moment : la circulation n'est pas simple à Tours, en raison de plusieurs chantiers. Il faut s'attendre à des congestions aux heures de pointe comme en journée pour traverser la Loire, circuler en centre-ville (Halles, Jean Jaurès, Rue E. Vaillant), passer le rond point des Français Libres, ou sur le Boulevard Louis XI. Voilà là un échantillon des zones où se répercute le trafic, ce qui a ausis un impact sur la régularité des bus de Fil Bleu. La semaine qui s'annonce n'échappera pas à la règle, voici l'actualisation des perturbations avec les informations transmises par Vinci Autoroutes :

A85 :

Du lundi 16 septembre à 8h au vendredi 20 septembre à 10h, jour et nuit : dans le cadre des travaux de doublement des viaducs de Langeais Est, de la Roumer et de la Perrée, fermeture de l'autoroute A85 entre les échangeurs de Bourgueil (n°5) et de Langeais (n°7), dans les deux sens de circulation.

Suivre les déviations mises en place sur le réseau local.

A10 :

Du lundi 16 septembre à 7h30 au jeudi 26 septembre à 19h, jour et nuit, week-ends inclus : risque de ralentissement dans une zone en travaux d'environ 1 km entre Château-Renault (n°18) et la barrière de péage de Monnaie, dans les deux sens de circulation. Dans ce secteur, vous circulerez sur deux voies.

Jusqu'au lundi 21 octobre, jour et nuit, week-ends inclus : dans le cadre des travaux d'entretien de la traversée de Tours risque de ralentissement entre les échangeurs de Tours Nord (n°19) et de Saint-Avertin (n°22), dans les deux sens de circulation. Dans ce secteur, vous circulerez sur 2 voies réduites dans chaque sens. Fermeture de la bretelle d'entrée de l'échangeur de Tours Centre (n°21), en direction de Paris. Il faudra prendre l'autoroute à Tours Nord ou Saint-Avertin.

Durant 2 nuits (mardi 17 et jeudi 19 septembre), entre 20h et 7h : fermeture de la bretelle de sortie de l'échangeur de Sainte-Radegonde/Vouvray (n°20), en provenance de Bordeaux.



Du lundi 16 septembre au vendredi 20 septembre, jour et nuit : dans le cadre de l’aménagement à 2x3 voies entre Veigné et Sainte-Maure de Touraine

risque de ralentissement au niveau de l'échangeur de Sainte-Maure de Touraine (n°25), dans les deux sens de circulation.

Par ailleurs notez qu'un nouveau chantier débute à Tours : Rue Pierre Brison, et ce pendant 3 semaines. Enfin, en raison du marathon Tourainje Loire Valley, des 10 et 20km de Tours, la circulation sera compliquée en ville et dans l'agglo dimanche 22 septembre avec également des déviations de bus. Nous y reviendrons en détails dans la semaine sur Info Tours.