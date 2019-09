StorieTouraine, 13/09/19 – 1,2 tonne de drogue saisie sur l’A10 ; Incident avec une surveillante d’école à Tours ; Initiation aux gestes de 1er secours…

Et la création d’une association pour soutenir le Village des Marques de Sorigny.

La StorieTouraine vous résume l’actualité en Indre-et-Loire sur une seule page, avec des mises à jour dès que nécessaire. Voici l’édition de ce vendredi…

Les douanes tourangelles félicitées…

Le gouvernement a insisté sur l’efficacité des douaniers de Tours pour leur prise de lundi 9 septembre sur une aire d’autoroute de l’A10 du Loiret, à Beaugency. Les chiens ont détecté un chargement d’1,2 tonne de pollen de cannabis dans un camion en provenance d’Espagne qui roulait vers Paris. Officiellement son chauffeur transportait du matériel industriel. La drogue estimée à 12 millions d’euros était emballée dans plusieurs contenants. Le conducteur a été confié aux policiers d’Orléans. C’est la 3e saisie d’ampleur cette année pour les douanes d’Indre-et-Loire.

Fuite de gaz à Marmoutier…

8 élèves ont été légèrement incommodés jeudi soir au collège : maux de tête et nausées. La fuite a eu lieu dans un laboratoire de l’établissement. Les pompiers ont envoyé une quinzaine de personnes sur les lieux.

Incident avec une surveillante d’école…

On a appris jeudi qu’une surveillante travaillant dans les écoles Georges Sand et Charles Boutard de Tours avait été relevée de ses fonctions par mesure conservatoire. Cela fait suite à des faits survenus le mardi 10 septembre lors de la pause de la mi-journée à l’école Georges Sand. Cette femme, également accompagnante d’enfants en situation de handicap, aurait tenu des propos incohérents, sans que l’on ait obtenu de détails précis sur la scène. La mairie de Tours confirme l’incident et indique que la personne en question a été hospitalisée en psychiatrie. Les parents ont été informés de la situation par un affichage devant les établissements.

Le retour du Village des Marques ?

Cette fin de semaine, France Bleu Touraine se fait l’écho de la création d’une nouvelle association à Sorigny : Val Touraine Village. Son ambition : promouvoir le projet de Village des Marques de Sorigny, ce projet de centre commercial avec des magasins offrant de produits à prix préférentiels. 150 à 200 boutiques avec plus de 500 créations d’emplois envisagées. Mais jusqu’ici le projet a été refusé par de nombreux élus locaux (à Tours et dans la Métropole), régionaux, et par la Commission Nationale d’Aménagement Commercial qui avait la compétence d’autoriser ou non le lancement des travaux. Le maire de Sorigny et président de la Communauté de Communes du Val de l’Indre se dit persuadé qu’à terme son projet peut aboutir et être soutenu. Les représentants des commerçants se disent eux déjà prêts à se remobiliser pour militer contre cette implantation.

Nos précédents articles sur le Village des Marques sont ici

Une nouvelle réaction au sujet des Halles…

La tribune des commerçants des Halles de Tours pour s’opposer au projet de rénovation du quartier porté par le maire de Tours n’en finit plus de faire réagir. Plusieurs politiques se sont exprimés peu de temps après sa publication, liste à laquelle il faut ajouter les propos de Claude Bourdin de la France Insoumise et du collectif C’est au tour(s) du Peuple : « Nous demandons que le promoteur immobilier Icade, la mairie et la Métropole associent réellement pour ce projet de rénovation les commerçants, les artisans, les citoyens et les associations. Les exigences démocratiques, sociales et écologiques doivent prévaloir sur l'affairisme urbanistique qui s'exerce à Tours, à un prix trop élevé pour les contribuables, depuis trop longtemps. »

Formation aux premiers secours…

Une initiation gratuite aux gestes qui sauvent est organisée ce samedi au centre commercial l’Heure Tranquille à Tours, et c’est la Croix Rouge d’Indre-et-Loire qui en est à l’origine. Rendez-vous de 14h à 17h30.