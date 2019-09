Fiesta sur l’Île Simon, ambiance US à Luynes, festivals… 11 événements inratables ce week-end en Touraine

On parle aussi de sport avec volley, rugby et canoë.

Il va faire super beau ce week-end en Indre-et-Loire et c’est une excellente nouvelle pour tous les organisateurs d’événements… Il y en a plein en plus :

Et plein d’autres choses…

Voici notre sélection :

La dernière des Ilots Electroniques…

La dernière de la saison, évidemment. 28e édition de ce festival électro qui investit les grands lieux naturels de l’agglomération tourangelle… En plus ce coup-ci c’est sur deux jours, dans le cadre splendide de l’Île Simon. Au programme : le groove de Blutch et Molly, les vibrations bien ensoleillées de Marina Trench et Sheitan Brothers, le gros son de Madben et Wally Stryk, nos héros résidents Arno N'Joy / Damussel et GL8. La carte blanche sous le pont au festival Ma Cité Va Dubber. C’est de 13h à 20h et c’est gratuit avec bar et food truck. Infos détaillées ici

Sinon, un after est prévu au Hot Rod café samedi soir.

Ambiance américaine à Luynes…

Chaque année la commune de l’ouest de la Métropole vous fait traverser l’Atlantique avec un festival américain. Le menu : 17 concerts et animations avec notamment 2 tributes (pour Barry White et Police) sur 3 scènes, un run pour motos ou véhicules US, un village vintage, des campements amérindiens et US Army, une exposition sur le débarquement, une grande roue, 9 points de restauration et un show laser. L’entrée est gratuite !

De la musique également à Montlouis…

Dans un tout autre style puisque le festival jazz en Touraine ouvre ce week-end, et jusqu’en fin de semaine prochaine. A l’affiche notamment : Thomas Dutronc. Plus d’infos dans notre article.

Des festivals à n’en plus finir !

Ce week-end ce sont également Les Percufolies à Ligueil, et c’est déjà la 13e édition de l’événement dédié aux percussions et aux musiques du monde avec de très belles découvertes à faire. Sur place, buvette et food trucks. Tout le programme est ici.

Avant-première et stars…

Leila Bekhti et Géraldine Nakache viennent présenter le nouveau film dans lequel on les voit toutes les deux : J’irai où tu iras. Un film… réalisé par Géraldine Nakache. Et on y parle beaucoup de Céline Dion. Voici la bande annonce :

La séance c’est donc ce vendredi à 19h au CGR des Deux-Lions. La sortie du film est par ailleurs programmée au 2 octobre.

Qui chine ?

Ce week-end, brocante à la Vallée Violette à Joué sur la Place du Marché et Rue de Chenonceaux. Rendez-vous dimanche de 8h à 18h.

Et plein de sport…

L’US Tours Rugby fait sa rentrée dans le championnat de Fédérale 3 dimanche dès 15h contre Fougères à Tonnelé.

Samedi foncez voir le marathon de canoë kayak dès 13h30 sur l’Île Balzac à Tours ça s’annonce palpitant !

Et puis le Tours Volley Ball affronte Poitiers en match amical… Ça se passe samedi à Joué-lès-Tours, coup d’envoi à 19h au Palais des Sports Marcel Cerdan.