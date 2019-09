[#MIAM] La célèbre enseigne Cuisinez-Moi ressuscite Rue Lamartine

Avec un nouveau concept.

C'est votre chronique consacrée à l'actualité gastronomique tourangelle, et aux restaurants – fast food – boutiques testés par la rédaction d'Info-Tours.fr.



Beaucoup disaient qu’on y mangeait les meilleurs burgers de Tours… Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Depuis quelques mois, Cuisinez-Moi a fermé ses portes Rue Colbert, laissant des centaines d’estomacs orphelins. Néanmoins, soulignons que son remplaçant – un restaurant éthiopien – mérite qu’on y réserve une table de temps en temps.

Après une pause qu’on imagine bien méritée, Cuisinez-Moi reprend du service en cette fin d’été 2019. Au risque de vous décevoir, ce n’est pas pour faire des burgers, ou alors uniquement de manière ponctuelle. En arrivant, pas de doute possible : nous voici chez un traiteur, avec une vache dans un cadre qui sonne comme un écho au passé du lieu. L’enseigne est en effet Installée à la place d’une ex-boucherie. Surtout, elle a complètement changé de quartier pour élire domicile près de l’école des Beaux-Arts et du campus Mame, au 45 Rue Lamartine.

Pas de table, pas d’artifice, juste une vitrine avec les produits du jour et quelques inscriptions à même le mur pour nous informer de la possibilité de repartir avec des bières artisanales (ou les boissons locales de la Loère). Le patron met l’accent sur le « fait maison » : des recettes qui changent tous les jours « selon l’arrivage de produits frais et locaux », avec des samossas à tremper dans une sauce blanche, un demi-poulet, des beignets de pomme de terre avec compotée d’oignons, des salades, des lasagnes…

On peut aussi trouver des sandwichs baguette ou club, selon ses envies. Le tout à emporter, donc.

Côté tarif on nous a demandé une dizaine d’euros pour nos repas avec d’un côté demi-poulet, ratatouille, beignets de pomme de terre et de l’autre lasagnes, samossas et crumble de mirabelles. On aurait peut-être apprécié un peu plus de propositions, mais tout ce qu'on a pris était plutôt de qualité.

Pour les infos et horaires d'ouverture, c'est sur la page Facebook de Cuisinez-Moi.