StorieTouraine, 12/09/19 – Un camion bloque l’entrée de l’A10 ; Radar d’un nouveau genre à Tours Nord ; 2 Tourangeaux au championnat d’Europe de volley…

L’accident très perturbant d’un camion…

Un poids lourd a heurté des plots en béton jeudi matin Avenue Jean Bonnin à la limite entre Tours et Saint-Pierre-des-Corps. Il a fallu fermer l’échangeur de l’A10 à Tours Centre le temps de dégager le véhicule. La circulation a pu être rétablie dans l’après-midi.

A propos de l’A10…

Méfiance si vous empruntez l’autoroute à Tours Nord… La circulation a beau être ralentie en ce moment à cause des travaux un nouveau radar a été installé dans la zone limitée 110km/h. Il remplace un ancien modèle, et en fait il s’agit du 1er radar « double-face » d’Indre-et-Loire, autrement dit une machine qui prend deux photos à chaque fois qu’elle constate un excès de vitesse. Une à l’avant une à l’arrière. De quoi éviter les confusions si deux véhicules sont sur la même image, mais aussi une solution pour verbaliser plus facilement les deux roues. Ce radar ets entrée en service cette semaine. A terme il devrait y en avoir 600 sur tout le territoire français.

Un classement prestigieux pour l’Université de Tours…

Les lauréats du Times Higher Education 2020 ont été dévoilés ce jeudi 12 septembre. 1 396 institutions sont classées dans le monde, l’université de Tours arrive au rang 601-800 et se place ainsi 24e sur 38 institutions françaises classées. « Cette performance s’appuie sur une combinaison de piliers, dont la recherche, la formation et les publications, qui constituent 90 % du score » explique la fac. Dans le détail : 440ème place dans la catégorie formation, 573ème dans la catégorie visibilité internationale, 654ème dans la catégorie publications, 979ème dans la catégorie recherche et 1048ème dans la catégorie des revenus du secteur privé.

Nouvelle défaite des Chambraisiennes…

Le CTHB a perdu contre Brest mercredi soir lors de la 4e journée de LFH de handball qu’il disputait à la Fontaine Blanche. Le score : 26-31 face à une des plus grosses équipes du championnat, encore invaincue cette saison. C’est la 3e défaite consécutive des Conquérantes qui sont 9e du classement.

Début du championnat d’Europe de volley…

La compétition se passe en France et les tricolores affrontent la Roumanie ce jeudi à Montpellier. Deux Tourangeaux font partie du staff : le directeur général du TVB Pascal Foussard au poste de manager général et le kiné du club Jérôme Piquet.

Qui veut voir Nagui ?

Le jeu de France 2 Tout le monde veut prendre sa place cherche des candidats originaires de Touraine et organise un casting à Saint-Avertin le lundi 23 septembre. Pour vous inscrire vous pouvez vous rendre sur le site de l’émission.