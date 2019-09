10 bonnes raisons d’offrir son sapin à la ville de Tours pour Noël

La ville cherche un arbre pour la Place Jean Jaurès.

C’est un rituel du dernier vendredi de novembre : l’illumination des rues de Tours ET du grand sapin de la Place Jean Jaurès le jour de l’ouverture du marché de Noël. Contrairement à la Place Anatole France, la place de l’hôtel de ville n’est pas équipée en conifère toute l’année. Un arbre est donc spécialement livré sur place avant d’être décoré… Pour trouver celui qui passera les fêtes 2019 au cœur du centre-ville, la mairie vient de lancer un avis de recherche. Voici 10 bonnes raisons d’y répondre :

1 – Vous avez un sapin dans votre jardin, sa hauteur est comprise entre 16m et 20m

2 – C’est un Picea ou un Abies, les espèces recherchées par la ville

3 – Il a une silhouette équilibrée

4 – Son feuillage est dense, sans trous

5 – Vous en avez marre de vous piquer avec ses épines

6 – Il est situé près de la rue, donc facilement accessible pour être enlevé

7 – Vos voisins n’arrêtent pas de chanter « Mon beau sapin… » dès que vous les invitez à l’apéro, il faut que ça cesse

8 – Votre chat se coince souvent dans les branches

9 – Vous aviez déjà prévu de le couper, comme ça au moins il finira sa vie en beauté

10 – Vous trouvez que notre époque sent le sapin, et vous expérimentez toutes les hypothèses pour y remédier

Pour toute « candidature », décrivez votre arbre et son environnement, précisez les coordonnées du donateur (nom, adresse, téléphone et/ou e-mail) et l’adresse où se situe le sapin (si elle diffère de celle de son propriétaire) et de joindre impérativement, à l’envoi, 2 ou 3 vues photographiques permettant d’apprécier l’arbre proposé. Le mail pour envoyer les infos : s.rouleau@tours-metropole.fr